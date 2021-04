Alfonso Signorini velenoso su Tommaso Zorzi: “Fossi in lui”

Già finito il rapporto idilliaco tra Alfonso Signorini e Tommaso Zorzi? Sembrerebbe quasi di sì. Le ultime affermazioni del conduttore del Grande Fratello VIP 5 fanno pensare che tra i due ci sia un po’ di maretta, forse per la concorrenza?

Si sa, questa edizione del Grande Fratello VIP 5 è stata lunga e sofferta, ma nella casa gli equilibri erano ben evidente. Come era evidente che tra le preferenze del conduttore ci fosse Tommaso Zorzi.

Alla fine però, Alfonso Signorini aveva anche confessato che avrebbe preferito vedere trionfare Pierpaolo Pretelli, tuttavia il vincitore sembra aver messo d’accordo la maggior parte del pubblico.

Ora Tommaso Zorzi ha spiccato il volo, il ragazzo oltre a condurre un suo show “Il punto Z”, è un’affermato opinionista dell’Isola dei Famosi (anche tra i più pagati) in questo ruolo però sembra che Alfonso Signorini non lo apprezzi molto, tanto da dichiarare:

Se devo essere sincero lo preferivo nella Casa del Grande Fratello, gliel’ho anche detto. Fossi stato in lui mi sarei preso un periodo di pausa dopo sei mesi intensi di reality. Così non ha fatto, la sua striscia Il Punto Z è divertente ma non aggiunge nulla di nuovo. Secondo me Tommaso, che il talento ce l’ha, ha bisogno di una sua occasione che però va costruita, non si può improvvisare.

Tuttavia, di come ha gestito questa edizione del reality è molto soddisfatto. Sei mesi non sono semplici da portare avanti:

È stato un successo e questo mi fa molto piacere. Quando mi sono buttato nel progetto ero abbastanza incosciente. Non essendo un conduttore di professione non mi sono mai posto il problema delle fasce orarie, dei neri pubblicitari, dei competitor. Sono incosciente. Questo è stato un vantaggio, dopo mi sono accorto di responsabilità e rischi.

Ovviamente le gaffe non sono mancate, ma le ha giustificate così: “C’è sempre il rischio di scivolare, ma me ne sono reso conto e ho chiesto scusa. Non credo sia una cosa negativa chiedere scusa”.