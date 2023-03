Alice Barisciani, arriva la notizia: la rivedremo a Uomini e Donne

Qualche settimana fa è arrivato a termine l’avventura di Federico Nicotera a Uomini e Donne. Il ragazzo ha fatto la sua scelta portando fuori dal programma Carola. Una decisione che ha deluso ovviamente l’altra contendente Alice e con lei tutti i suoi fan.

Sui social in tanti hanno espresso il disappunto per la scelta di Federico. “All’inizio stimavo Federico ma, per come ha sedotto e abbandonato la povera Alice, non mi piace più” – il commento di un fan.

Fonte: web

“Doveva scegliere molto prima per non farla soffrire ma aspettava la conferma dei sentimenti di Carola prima di farlo, adesso ride felice perché lei ha ammesso di amarlo, ipocrita”. E ancora: “Ha tirato alla lunga solo perché non era sicuro che lei dicesse SI!! Allora a solamente usato Alice per prendere tempo! Questo lo trovo egoista perché ha fatto cose con Alice tali da illuderla e poteva benissimo evitare!!!”.

Ma tra le tante accuse c’è anche chi difende la nuova coppia. “Quella tra Federico e Carola è una bellissima storia che mi auguro abbia un proseguo. Lui dall’inizio si è preso una scuffia per lei, dopo la prima uscita già gli si era smosso tanto dentro e per molto tempo ha messo all’angolo lei per avere dimostrazione del fatto che fosse reciproco” – ha scritto un fan.

La stessa Alice per stare in studio ed inseguire un amore è arrivata anche a perdere il lavoro. Ecco che la stessa Maria De Filippi ha deciso di correre in soccorso della ragazza.

Le indiscrezioni delle ultime settimane stanno quasi per diventare realtà. Infatti a quanto pare Alice inizierà a lavorare per lo staff di Maria De Filippi dietro le quinte del programma come impiegata. Non si tratta della prima volta che una ex partecipante a Uomini e Donne lavorasse dietro le quinte del programma.