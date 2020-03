Alice Pavarotti, la figlia di Luciano Pavarotti e Nicoletta Mantovani: ecco com’è oggi Alice Pavarotti, figlia di Luciano Pavarotti e Nicoletta Mantovani, è ormai cresciuta e, dopo la morte del padre se ne erano perse le tracce: ecco com'è oggi

Alice Pavarotti è l’ultima delle quattro figlie del famoso tenore italiano Luciano Pavarotti. È nata dal secondo matrimonio di quest’ultimo, ossia da quello con Nicoletta Mantovani. Di lei, però, dopo la morte del padre, si erano perse le tracce. Ecco com’è ora, a distanza di diversi anni.

Dopo quasi undici anni dalla sua morte, la figura di Luciano Pavarotti è ancora ben vivida nelle memoria collettiva. Sappiamo, infatti, come lui fosse apprezzatissimo non solo a livello nazionale, ma anche internazionale. Della figlia, avuta con la seconda moglie, Nicoletta Mantovani, non si è mai saputo molto.

La ragazza è nata nel 2003, il 14 Gennaio, nel policlinico Sant’Orsola di Bologna, dopo una gravidanza tutt’altro che serena. Sappiamo infatti che Nicoletta Mantovani aspettava due gemelli, ma alla nascita uscì viva solamente Alice Pavarotti, mentre il maschietto venne alla luce già senza vita.

Ormai, la ragazza ha sedici anni e può essere tranquillamente considerata una donna. Per volere della madre, è stata sempre tenuta molto lontana dai riflettori e si è mostrata veramente poche volte in pubblico con la figlia. Come rivelò lo stesso Luciano Pavarotti in un’intervista, la ragazza sembrerebbe avere una bellissima voce, ma, per adesso, ancora non ci sono certezze su quello che vorrà fare in futuro. Si sa solamente che frequenta il liceo classico e che è un’appassionata di greco antico.

Luciano Pavarotti, da un matrimonio precedente con Adua Veroni, diede alla luce altri e tre figli: Lorenza, Cristina e Giuliana Pavarotti. Inutile dire come la sua morte, il 7 settembre del 2007, seppure “annunciata”, a causa della malattia che da tempo ormai lo affliggeva, fu un durissimo colpo non solo per la seconda moglie Nicoletta Mantovani, ma anche per la sua prima, Adua Veroni.

Luciano Pavarotti era stato appena dimesso dall’ospedale nel quale era stato ricoverato precedentemente a causa di un problema polmonare, uno degli strascichi che si portava dietro da un’operazione ad un tumore al pancreas al quale si era sottoposto nel 2006 negli USA.