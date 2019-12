All I want for Christmas di Mariah Carey di nuovo prima in classifica Dopo 25 anni dalla sua uscita, ecco che All I want for Christmas di Mariah Carey di nuovo prima in classifica: un miracolo natalizio

Il miracolo natalizio si è compiuto anche quest’anno. Riportando al primo posto della classifica un classico di Natale che da 25 anni ci tiene compagnia. Ebbene sì, All I want for Christmas di Mariah Carey, l’inno delle feste di fine anno, ha sbaragliato la concorrenza anche quest’anno.

Ebbene sì, All I Want for Christmas is You è una canzone che ci tiene compagnia ogni santo Natale (o maledetto Natale, a voi la scelta) da 25 anni. Era il 1994 quando per la prima volta una giovanissima Mariah Carey è uscita, giusto in tempo per le festività di Natale, con una canzone che è entrata di diritto tra i classici del periodo. Tra Jingle Bells e Last Christmas, per intenderci.

La canzone ancora oggi è la Number one. E lo è anche dal 2008 nella classifica Billboard 100. Oggi non c’è playlist di Natale che non la suoni in tutte le versioni possibili e immaginabili che sono uscite dal 1994 a oggi. Perché ci permette subito di entrare nel clima natalizio e di sentirci leggere come lei in abitino rosso sulla neve.

Ma come è nata la canzone? La stessa Mariah Carey lo ha raccontato di recente in un’intervista: “Avevo cominciato a pensare cosa mi piaceva a Natale? Luci, regali, caminetti accesi? Amavo Natale da fin da bambina, ma sono sempre stata senza soldi e dunque non ho mai potuto vivere la festa come i miei coetanei. Venendo da una famiglia disfunzionale volevo che il mio Natale fosse perfetto. Così quando l’ho scritta ci ho messo ogni grammo del mio voler cercare di ricostruire un attimo perfetto”.

Un’altra volta, invece, aveva raccontato di essere in una casa isolata di New York, immersa nella campagna, e di essere stata ispirata dal film La vita è una cosa meravigliosa. Qualunque sia la storia della canzone, è la storia di un grande successo. Che anche i nostri pronipoti ascolteranno!