Amadeus ricevere una commovente dedica dei suoi genitori subito dopo il termine della sua condizione al Festival di Sanremo. A rivelarlo è lo stesso conduttore in una lunga intervista al Corriere della Sera dove, ha deciso di aprire il suo cuore e raccontare la sua infanzia.

Il direttore artistico degli ultimi Festival ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori che, ne apprezzano il modo di fare e la sua spontaneità. Amadeus al secolo Amadeo Umberto Rita Sebastiani negli ultimi anni si è rivelato uno dei volti più apprezzati della Rai.

Grazie al suo modo di fare e alle sue scelte si è conquistato una grandissima fetta di pubblico che tutt’ora lo segue con grandissima passione. Negli ultimi mesi si è parlato moltissimo di lui e di sua moglie Giovanna ma questa volta, a parlare del suo passato e della sua famiglia è lo stesso Amadeus in una lunga intervista.

Quest’ultimo infatti, ha deciso di mettersi a nudo rivelando una commovente lettera ricevuta dai propri genitori al termine della conduzione sanremese. Delle parole inaspettate che hanno colpito il cuore del conduttore e di tutti i suoi fan.

Amadeus e la commovente lettera dei genitori: “Non siamo degni di te”

Il conduttore intervistato dal Corriere della Sera ha così spiegato le parole che la famiglia gli ha dedicato dopo la fine di Sanremo. Amadeus ha così spiegato di aver ricevuto una commovente lettera: “Si sono commossi. Mia madre mi ha scritto un messaggio che mi ha strizzato il cuore. Mi hanno detto: “Non siamo degni di essere i tuoi genitori”. Ho risposto: “Non lo dovete dire neanche per scherzo”.

Il conduttore prosegue: “Loro stanno sempre in un angolo, non sono molto presenti, sono timidi. Mio padre poi è un uomo molto severo, molto forte caratterialmente, poco espansivo. Loro hanno fatto una cosa molto importante per me, non mi hanno mai ostacolato”.

“Tante volte glielo hanno chiesto e non si sono mai vergognati. All’epoca per un ragazzo come me era impensabile fare la televisione. Avevo due genitori che non c’entravano niente col mondo dello spettacolo, io non conoscevo nessuno, non ero figlio d’arte. Le mie probabilità non erano una su mille, ma una su un milione. Però ce l’ho fatta” termina Amadeus durante la sua intervista.