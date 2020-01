Amanda Knox posa su Instagram con la tuta da detenuta Amanda Knox posa su Instagram con la tuta da detenuta che indossava quando si trovava in carcere in Italia per l'omicidio di Meredith Kerchner

Fa discutere l’ultima foto postata da Amanda Knox sul suo profilo Instagram. Prima delle nozze ha deciso di fare una cosa di pessimo gusto. Ha postato una sua foto mentre nella sua sala hobby indossa la tuta da detenuta che indossava nella casa circondariale di Perugia dove si trovava per l’omicidio di Meredith Kerchner. Poteva evitare. Amanda Knox si difende dalle accuse dicendo che era una cosa da fare prima del suo matrimonio con Christopher Robinson. Manca poco più di un mese alle nozze con il fidanzato e la giovane statunitense, nota al pubblico italiano per le sue implicazioni nel caso dell’omicidio di Meredith Kerchner, avvenuto proprio a Perugia, ha deciso di pubblicare una foto di dubbio gusto sui social network. “Mi sono ritratta nella mia sala hobby con la mia vecchia uniforme da detenuta. Letteralmente la stessa maglia e gli stessi pantaloni che indossavo nella casa circondariale di Capanne a Perugia”. In Italia si trovava detenuta in carcere perché coinvolta nel caso della morte di Meredith Kerchner, sua coinquilina quando studiava a Perugia. La giovane americana venne accusata di essere l’assassina insieme al fidanzato dell’epoca, l’italiano Raffaele Sollecito. “Rimangono 40 giorni al matrimonio e 267 attività nell’elenco delle cose ancora da fare”, ha scritto Amanda Knox. E adesso abbiamo paura di quello che potrebbe postare in futuro. I commenti si dividono tra chi sostiene che poteva evitare questa uscita, visto che comunque stiamo parlando di un caso che ancora fa discutere e per il quale sta pagando per una sola persona (prima condannato per concorso in omicidio e poi come unico assassino). E visto che si parla del caso di una giovane ragazza uccisa. Mentre altri la sostengono, dicendo che è una donna coraggiosa, che pensavano l’avesse bruciata per dimenticare quel capitolo della sua storia. Giusto postare un’immagine del genere o poco rispettoso nei confronti della famiglia di Meredith?