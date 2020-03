Amanda Lear senza freni: “ho 80 anni e faccio sesso due ore al giorno” Amanda Lear durante una intervista al settimanale Oggi, ha fatto rivelazioni davvero piaccanti. "Fare sesso due ore al giorno è il massimo anche a 80 anni"

La showgirl e cantante più camaleontica del nostro tempo, Amanda Lear, ha dichiarato senza freni, come è solita fare, che nonostante i suoi 80 anni, fa due ore di sesso al giorno e che chi ha ancora dubbi sul fatto che lei sia un uomo è un vero idiota.

L’intrigante e misterioso alone che ha da sempre orbitato attorno all’eclettica Amanda Lear potrebbe essere una volta per tutte eliminato. La sardonica showgirl ha rivelato con molta disinvoltura che fare sesso due volte al giorno è fantastico anche ad 80 anni come lei. L’attrice ha poi aggiunto di aver fatto testamento e di aver espresso la sua volontà di lasciare il suo intero patrimonio ai suoi 10 gatti.

Bizzarra scelta quella di Amanda Lear ma nemmeno troppo fuori dagli schemi considerando il personaggio. La showgirl ha poi continuato l’intervista criticando il cinema italiano.

La data di nascita di Amanda Lear non è mai stata in realtà dichiarata, lei stessa ha sempre dato tre età diverse ma pare che finalmente abbia rivelato di aver compiuto 80 anni. L’età per l’istrionica attrice nonchè musa del pittore surrealista Salvador Dalì, non è mai stata un problema, anzi. Ha sempre vissuto e continua a vivere la sua sessualità e la sua vita al massimo.

Ma non è solo il sesso che ha trattato nell’intervista, bensì anche la sua eredità che lascerà in toto ai suoi amati gatti: “I miei gatti mi hanno salvato, sono stati i migliori medici per me”. Dopo l’amore per i suoi felini domestici, Amanda Lear ha spaziato sul cinema italiano muovendo delle critiche “Sfortunatamente gli italiani non hanno una cultura cinematografica meravigliosa come quella dei francesi”.

È stata sicuramente un’intervista interessante e piena di misteri svelati quella rilasciata da Amanda Lear che ha scelto come sempre di raccontarsi senza filtri, come solo lei sa fare.