Molto presto andrà in onda un documentario sulla vita di Amanda Lear, il titolo “Queen Leer, le vite di Amanda Lear” è stato realizzato da Gero Von Bohem.

La showgirl è stata intervistata da Leonardo Martinelli per la Stampa e nell’occasione ovviamente si è parlato di molto e di diversi spezzati della sua vita.

Ovviamente, anche dei suoi amori tanto chiacchierati:

Nel documentario si vedono le mie sfilate, una davanti a Elisabeth Taylor. Così forse in Italia la smetteranno di dire che tutto questo non è vero o che ho inventato le mie relazioni con Salvador Dalì o David Bowie: tutte le palle che si raccontano da Barbara d’Urso. Lì ci sono i filmati dell’epoca. Ho autorizzato il progetto anche per mostrare ai francesi quello che ho fatto in Italia, in particolare un programma all’avanguardia come “Stryx”, sulla Rai, nel 1978. Io, Grace Jones e Patty Pravo eravamo le streghe sexy.