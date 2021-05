Ambra Angiolini divisa tra Francesco Renga e Massimiliano Allegri?

Una conduttrice d’eccezione e ora, un’ospite speciale. A Domenica In, Ambra Angiolini ha raccontato alcuni momenti della sua vita privata, toccando molti punti: dal rapporto con l’ex compagno Francesco Renga al rapporto con Massimiliano Allegri.

Il concerto del Primo Maggio è stato sicuramente al centro di una bufera mediatica, ma l’attrice ha preferito non commentare l‘intervento di Fedez: Ambra Angiolini a ripercorso la sua vita soffermandosi sull’importanza della famiglia.

Famiglia che continua ad essere tale anche quando ci si lascia. Ed è il caso di Francesco Renga, la conduttrice ha commentato così il loro rapporto:

Questa è la dimostrazione di come si rimane una famiglia al di là delle relazioni. Ci sono famiglie tradizionali e famiglie. L’errore è dire “tradizionali”, perché sono tutte famiglie. Se ci sono figli e anche se non ci sono. Ci sono ex coppie che usano i propri figli l’uno contro l’altra. Quello che portiamo avanti noi è un messaggio di un altro tipo, per noi la definizione di famiglia non è mai cambiata. Secondo me la politica si fa anche così, giorno per giorno.