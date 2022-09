Ambra Angiolini, i legali dell’attrice rispondono alle accuse: ecco cosa hanno dichiarato

Nel corso delle ultime ore il nome di Ambra Angiolini è tornata ad occupare le principali pagine di cronaca rosa. L’attrice più amata del piccolo schermo italiano e del cinema è stata accusata dalla moglie dell’ex calciatore Giampaolo Pazzini, di occupare abusivamente la sua casa di Milano.

Dopo il polverone mediatico in cui è stata coinvolta in seguito alle accuse della moglie di Giampaolo Pazzini, Ambra Angiolini ha preferito non replicare preferendo dunque la strada del silenzio. Tuttavia, i legali dell’attrice hanno pubblicato a riguardo un comunicato sul giornale ‘La Repubblica’.

Queste sono state le parole degli avvocati di Ambra Angiolini:

Gli avvocati Valeria De Vellis e Daniela Missaglia, difensori di Ambra Angiolini, smentiscono le notizie come diffuse nei post pubblicati sui social e ripresi da ulteriori network, notizie riportate in modo distorto e inappropriato con riferimento a una vicenda strettamente personale di cui si stanno occupando i legali delle parti coinvolte.

E, concludendo, i legali fanno sapere:

É evidente la lesione della privacy e dell’onorabilità di Ambra Angiolini, che impone fin da subito la cessazione di ogni ulteriore divulgazione di illazioni e commenti.

Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire quale sarà l’evoluzione di questa vicenda che sta interessando i principali giornali in queste ultime ore.

Ambra Angiolini accusata di occupare abusivamente la casa di Silvia Slitti, moglie dell’ex calciatore Giampaolo Pazzini

Nel corso delle ultime ore Silvia Slitti, wedding planner e moglie dell’ex calciatore Giampaolo Pazzini, ha confessato che Ambra Angiolini starebbe occupando abusivamente la sua casa di Milano. La notizia è stata prima divulgata inizialmente tramite Instagram Stories senza però fare alcun nome.

Successivamente la 38enne ha rilasciato un’intervista a Selvaggia Lucarelli in cui non ha potuto fare a meno di svelare il nome della diretta interessata. Questo è quanto dichiarato dalla wedding planner: