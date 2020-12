Ambra Angiolini non è mai stata così carica e piena di vitalità. La sua carriera sta raggiungendo le stelle, e non accenna a ridiscendere. L’attrice ha recentemente pubblicato la sua autobiografia intitolata “In-fame”, in cui l’attrice racconta la sua lotta contro la bulimia e i disturbi alimentari. In più, sta approdando sul piccolo schermo la seconda stagione de “Il silenzio dell’acqua”, in cui ad Ambra è stato affidato il ruolo da protagonista.

Negli show televisivi, i telespettatori sono ormai avvezzi al suo stile indiscutibilmente elegante ed equilibrato. Ambra ha dato un chiaro esempio del suo gusto impeccabile appena qualche tempo fa, quando, ospite a Verissimo, l’abbiamo vista in uno spettacolare abbigliamento monocromo, sul bianco. Nella quotidianità, però, inaspettatamente Ambra è una donna semplice ed “acqua e sapone“.

Poco prima della messa in onda della seconda puntata della serie tv di cui è protagonista (che, ricordiamo, viene trasmessa il mercoledì in prima serata), l’attrice ha deciso di svelare, tramite social, qualche segreto di skin-care ai suoi fans. Infatti, in molti si sono chiesti come sia possibile che Ambra, in tv, appaia sempre assolutamente perfetta. Presto detto, a spiegare il perché ci pensa la diretta interessata.

Ambra Angiolini: Trattamenti extra lusso

Ambra, nel comfort di casa sua, segue attentamente alcuni steps per curare al meglio la pelle del suo viso. Quello che lascia davvero stupiti, però, è il tipo di prodotti che l’attrice è solita usare.

Di certo, si tratta di trattamenti innovativi, ma che hanno anche un certo peso sul portafogli. La rivelazione è arrivata attraverso alcune foto scattate sul set de “Il silenzio dell’acqua”, durante le riprese. A questi, Ambra ha voluto aggiungere una foto in cui si mostra completamente struccata. In questo scatto è evidente che la sua pelle è radiosa e in grande forma. Nella foto, si possono vedere tutti i prodotti preferiti dalla Angiolini: una maschera bianca sulla parte inferiore del viso e dei patch in corrispondenza delle occhiaie.

La cosa che fa discutere e chiacchierare i fans sono proprio questi ultimi che, come si vede chiaramente nella foto, sono marchio Chanel. Facendo una breve ricerca, si evince che quei discussi patch sono inclusi in un kit antirughe: “Le lift flash eye revitalizer” che viene venduto per la modica cifra di 125 euro. Possiamo di certo dire che questo kit vale quel che costa, considerati i risultati che Ambra riesce ad ottenere: splendida anche senza un filo di trucco. Ambra Angiolini una maschera extra lusso, extra costosa