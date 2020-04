Amedeo Minghi spiega il video che ha pubblicato su Facebook: “non ho il coronavirus” Amedeo Minghi, cantautore italiano, aveva postato un video su Facebook dall'ospedale, il giorno dopo dà spiegazioni sulla sua salute: "non ho il coronavirus"

Amedeo minghi, cantautore e compositore italiano, aveva pubblicato giorni addietro un video su Facebook, nel quale si mostrava in ospedale, con la mascherina. Da lì molti hanno iniziato a pensare che il cantante avesse il coronavirus. Il giorno dopo, Amedeo Minghi si sente costretto a dare chiarimenti: “non ho il coronavirus”.

Il cantante aveva postato giorni addietro un video nel quale voleva semplicemente ritornare a parlare con i suoi fan, dopo un lungo periodo di assenza sui social da parte del cantante. Lo ha fatto da un letto d’ospedale, nel quale adesso si trova, con una mascherina che, come lui stesso specifica, deve indossare per legge, ma non perché abbia il coronavirus.

Il compositore, infatti, è stato attirato, successivamente alla pubblicazione del video, da molti commenti di persone che pensavano che avesse il COVID-19. Così ha deciso di chiarire la sua situazione, con un altro post, nel quale spiega i suoi problemi fisici attuali.

“Non ho il coronavirus, ho tante piccole cose che creano disagio, lo sentite anche adesso, non parlo con la mia solita voce perché c’è problemi legati a ragioni neurologiche, di stress, ma niente a che vedere con infezioni di questo tipo, quindi non capisco perché abbiano pubblicato questa notizia tendenziosa, molto pericolosa perché i miei familiari possono creare problemi, questa cosa è falsa”.

Poi continua, specificando alcuni particolari che, ad alcuni, sono sfuggiti: “Stamattina ho parlato di tante cose ma nulla che avesse a che fare con questa – ha chiarito Minghi, cercando soprattutto di rassicurare i propri familiari e le persone a lui care che evidentemente lo hanno contattato preoccupati -: ho la mascherina ma la devo portare per legge, l’ho tolta solo per parlare con voi”.

Così conclude il maestro e compositore: “Questo luogo in cui mi trovo è una zona destinata ai non malati di questo virus, per cui rassereno i miei familiari, per primi e poi vorrei che imparaste a non dare retta a queste cose. Tutto a posto, sono cose diverse che hanno varie sfaccettature che devono essere sistemate, fino ad ora non ci siamo riusciti ma spero di farle e spero di recuperare le forze, adesso non posso andare sul palcoscenico, non ho la voce per cantare come vorreste voi e come vorrei io, cantare. Tutto è regolare, è a posto, ci sono altri problemi di altra natura, ma non quello, nessuno me l’ha diagnosticato”.