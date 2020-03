Amici 19: Albano Carrisi e Romina Power ricevono domande sul loro rapporto e frecciatine da Rudy Zerbi Nel quarto serale di Amici 19 abbiamo visto ancora in studio Albano Carrisi e Romina Poweri: hanno ricevuto domande private e frecciatine da Rudy Zerbi

Nel quarto serale di Amici 19 in studio ci sono stati diversi ospiti. Tra questi, Albano Carrisi e Romina Power sono ormai fissi. Infatti, nelle scorse puntate si era specificata la loro permanenza durante i serali. Dopo la lor esibizione di questa puntata, però, hanno ricevuto diverse domande sul loro rapporto e delle frecciatine da Rudy Zerbi.

La famosa coppia, infatti, è spesso nel mirino di tutti i curiosi che vogliono sapere qualcosa in più sul lor rapporto privato. Dato che Amici Prof in questo serale non ha avuto luogo, Maria De Filippi ha deciso di far fare ai due ospiti un gioco e, a fare il segna punti è stato proprio Rudy Zerbi, il quale, per adempiere al suo ruolo, si è beccato anche dei palloncini pieni d’acqua. Erano infatti quelli i punti della partita. Insomma, ne è uscito bello bagnato. Il gioco consisteva, per la coppia, di rispondere a delle domande l’uno sull’altro e, in caso di errore, un palloncino pieno d’acqua sarebbe caduto sulla testa di Rudy Zerbi, il quale non si è risparmiato in frecciatine.

Le domande sono andate avanti per un bel po’, ma in realtà i due non sono risultati proprio degli assi. Infatti, non hanno risposto bene a molte domande, con tanto dispiacere da parte dell’ex discografico che si è beccato un bel po’ di palloncini. Questi errori, però, gli hanno permesso di lanciare un bel po’ di frecciatine ai due. Per esempio, quando ad Albano Carrisi ha affermato che il primo regalo che aveva fatto a Romina Power fosse l’anello di fidanzamento, la donna ha ribattuto dicendo che erano, invece, tredici rose rosse. Da qui è partito un piccolo battibecco e Rudy Zerbi è intervenuto con: “Scusate, ma io devo assistere a questa lite matrimoniale?”

Tutti, però, sanno come i due non siano più sposati, ma siano divorziati da diversi anni e che solo di recente hanno deciso di ricominciare a lavorare insieme.

Inoltre, è la stessa Maria De Filippi a raccontare di un evento successo durante le riprese del film Nel Sole, e così dice: “Eravate nella periferia di Roma, vi siete appartati e mentre vi stavate baciando sono arrivati i carabinieri per farvi una multa. Cosa vi siete inventati per non pagare la multa?”

Romina Power così risponde, ridendo: “Che stavamo provando la scena che dovevamo fare”.