Ho preferito far passare qualche giorno. Non voglio entrare nello specifico di quello che può essere un parere tecnico di danza. Non voglio entrare in merito al comportamento dei concorrenti perché non é compito mio giudicare o insegnare alle persone a stare al mondo. Non voglio e non posso neanche sbilanciarmi nei confronti dei concorrenti e come é giusto che sia non lo farò. Voglio solamente spezzare una lancia a favore di quella che é la “Giuria”, di Maria e di Amici. Non ho bisogno di fare sviolinate perché io il mio percorso l’ho già fatto me lo sono sudato e si é concluso nel migliore dei modi. Non penso di essere stato uno dei ballerini più forti appunto tecnicamente o ballettisticamente passati da Amici, ma di certo ho saputo ASCOLTARE, mi sono saputo RIMBOCCARE LE MANICHE, ho saputo ACCETTARE il gusto che può essere diverso a seconda di chi ci giudica e soprattutto non ho MAI MOLLATO. Credetemi che so cosa voglia dire partecipare ad AMICI. Lo so meglio di chiunque altro visto che l’ho affrontato per due anni. Due anni si, in cui ci sono stati molti crolli emotivi, in cui le cose sembravano a volte ingiuste o diverse da come le vediamo noi, ma anche due anni in cui sono cresciuto tanto e in cui ho imparato ad interfacciarmi con il PUBBLICO, con la CRITICA, con il GIUDIZIO e soprattutto con me stesso. Quindi si, ci sono bassi ma anche tanti alti, perché non c’è nessun altro programma che ti da la possibilità di farti conoscere così tanto come persona e come ballerino. E chi mi segue ancora oggi ne é la prova che senza il programma non sarei riuscito ad entrare nelle case di quelle persone che ancora oggi mi dicono: “sei un grande” , “sei il mio idolo” , “ti stimo” oppure “mi piaci troppo come persona perché ho seguitò la tua storia”. Ecco, senza Amici, la mia storia non l’avrebbe mai conosciuta nessuno. Non sempre avremo la fortuna di farci giudicare da uno specialista nel mondo del ballo, un Étoile o un campione mondiale. Spesso saremo giudicati da… – SCORRI LE FOTO PER LEGGERE TUTTO IL POST. @amiciufficiale