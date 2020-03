Amici 19 di Maria De Filippi: Javier Rojas, dopo l’esibizione, si sente male Ad Amici 19 di Maria De Filippi, Javier Rojas, ballerino, dopo l'esibizione per guadagnarsi la sedia per il terzo serale, si sente male: ecco cos'è successo

Dopo il secondo serale di Amici 19 di Maria De Filippi, vediamo come gli animi siano dei più diversi. Tra i più scombussolati c’è certamente quello di Javier Rojas, ballerino, che, dopo aver vinto il duello con Jacopo Ottonello ed essersi guadagnato la sedia per il terzo serale della trasmissione, si sente poco bene.

La seconda puntata della trasmissione, per Javier Rojas è stata molti impegnativa e stressante. Vediamo come innanzitutto abbia dovuto subire e reagire alle critiche di diverse persone, tra cui Loredana Bertè e Vanessa Incontrada. Successivamente, anche a quelle del suo collega Nicolai Gorodoskii, con il quale si è scontrato nel primo duello, e con il quale non ha affatto un buon rapporto. Prima dello scontro, infatti, sono state trasmesse delle clip in cui vediamo i due dire ciò che pensano l’uno dell’altro e le parole di Nicolai Gordoskii non sono state per nulla belle nei confronti di Javier Rojas.

Successivamente, il ragazzo ha dovuto affrontare ben due scontri. Il primo con lo stesso Nicolai Gordoskii il quale, nonostante sia stato criticato sotto il punto di vista caratteriale, risulta comunque vincitore. Il secondo con il cantante Jacopo Ottonello, dal quale, però, Javier Rojas risulta vincitore.

È proprio dopo questo duello che il ragazzo si sente male all’interno dello studio ed è costretto ad uscire fuori. È Maria De FIlippi a dare spiegazioni al pubblico dicendo che il ragazzo avesse “mal di gambe” e parlando di “acido lattico“. È stato evidente, però, per tutta l’esibizione, come il ragazzo abbia spinto parecchio. Sicuramente, questo è stato uno sforzo molto grande per il suo fisico, che lo ha portato a subire un cedimento.

Altro stress, di certo, glielo ha causato l’eliminazione di Talisa Ravagnani, la quale esce da Amici 19 dopo lo scontro con Jacopo Ottonello. I due, infatti, erano molto affiatati e, fin dall’inizio, molto uniti all’interno della scuola di Amici 19. Possiamo certamente concludere che, per Javier Rojas, il secondo serale èstato davvero molto impegnativo.