Amici 19 di Maria De Filippi: Talisa Ravagnani eliminata dalla gara Nell'ultimo serale di Amici 19 di Maria De Filippi è stata eliminata dalla trasmissione Talisa Ravagnani, ballerina, ecco quale è stata la sua reazione

Nella seconda puntata del serale di Amici 19 di Maria De Filippi, vediamo duellare tra di loro diversi allievi della trasmissione. L’esito da raggiungere è sempre lo stesso: l’eliminazione di uno dei concorrenti. Ad essere eliminato, per questa settimana, contro le aspettative di molti, è Talisa Ravagnani, ballerina.

Talisa Ravagnani è stata l’ultima a prendere parte agli scontri per le eliminazioni. Vediamo un precedente susseguirsi di duelli tra i ballerini. I primi a scontrarsi sono stati Nicolai Gorodoskii e Javier Rojas, poi, risultato perdente dalla sfida, Javier Rojas ha dovuto fronteggiare Jacopo Ottonello. Uscendo perdende da questa sfida e da quella successiva, Jacopo Ottonello ha dovuto sfidare sia Giulia Molino che lisa Ravagnani.

Con quest’ultima, contro ogni aspettativa del pubblico, dati i voti decisamente migliori, Jacopo Ottonello vince, guadagnandosi un posto al serale della prossima settimana. È quindi così che Talisa Ravagnani diventa la seconda eliminata di Amici 19.

Dopo il verdetto, la ragazza scoppia a piangere e, insieme a lei, scoppia a piangere anche Javier Rojas. Sappiamo infatti come tra i due ci fosse stato fin dal principio molta tenerezza e complicità, che li hanno portati a passare molto tempo insieme dentro la scuola di Amici di Maria De Filippi. Era palpabile, quindi, anche la tristezza del ragazzo dopo questo verdetto inaspettato da molti.

Talisa Ravagnani, infatti, era una delle favorite all’interno della casa della scuola di Amici 19, di conseguenza nessuno si sarebbe mai aspettato che lei avrebbe perso lo scontro con Jacopo Ottonello. Il lieto fine, però, in un certo senso c’è stato. Mentre Maria De Filippi cercava di consolare la ragzza, è entrata in studio Giulia Pauselli, ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi, portando in mano un premio di seimila euro messo in palio da Marlù. Seppur la sconfitta bruci molto nell’amino della ragazza, questo gesto, sicuramente, non può che averle fatto altro che piacere.