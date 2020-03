Amici 19 Vanessa Incontrada svela alcuni retroscena sui giudici Vanessa Incontrada ci racconta alcuni retroscena di Amici 19

La terza puntata di Amici di Maria De Filippi ha visto molte critiche ai giudici del programma. Loredana Bertè, Gabry Ponte e Vanessa Incontrada sono stati però fortemente difesi dalla conduttrice del programma, fiduciosa delle loro capacità di giudizio.

L’attrice, showgirl è stata intervistata da TV Sorrisi e Canzoni ed ha raccontato che è entrata nel talent come giudice su proposta di Maria De Filippi stessa. È stata una telefonata di Maria:

“‘Che dici di partecipare come giudice al serale di Amici?”, io ho risposto subito sì. Non ci ho pensato un attimo perché scelgo sempre le cose d’istinto. Tra noi c’è un rapporto di stima, non abbiamo bisogno di tante parole, capisco subito ciò che pensa.

Vanessa Incondrata ci racconta che:

“Alla prima puntata di Amici, dietro le quinte, Loredana Bertè è stata molto affettuosa e un attimo prima di entrare in studio mi ha presa per mano. Siamo entrate così, è stato bello“.

L’attrice è stata più volte accusata di essere incompetente. Vanessa Incontrada ha tenuto a precisare che:

“Da piccolina facevo ginnastica ritmica a livello agonistico e sono arrivata fino ai Campionati Europei, poi mi sono trasferita in Spagna e ho smesso. È una disciplina che ha qualcosa a che fare con il ballo. Da giudice seduta lì mi distraggo e cerco di darmi un contegno. Poi mi guardo intorno e nessuno dei colleghi lo fa, allora mi sono detta di darmi una calmata”.

Immancabile, alla luce dell’emergenza in cui si trova il nostro paese, il commento dell’attrice di origini ispaniche sulla questione Coronavirus:

“Non sono spaventata, purtroppo o per fortuna non ho mai avuto paura nell’affrontare le cose. Però sono incredula e mi sento impotente perché non conosciamo bene quello contro cui stiamo lottando”.

Questa edizione di amici sembra essere piena di sorprese. Come andrà a finire? Lo scopriremo solo… guardando!