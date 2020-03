View this post on Instagram

Vorrei spendere due parole su un pensiero che ho fatto ieri sera durante la diretta: Mi sono trovata ad esultare, gioire e sorridere difronte ad esibizioni pazzesche ,ballate da ballerini di alto livello, una Danza compresa,spiegata e mostrata. Avrei voluto dire tanto. Ad esempio GRAZIE, si grazie a chi lo permette passando da Giuliano, fino ad arrivare al fulcro! Un Programma che si dà per scontato che faccia queste cose, ma non lo è! Non c’è nessun programma che ci permette tutto questo, che si focalizza così tanto sulla danza, che ci da’ libera espressione. Ci saranno pro’ e contro come in tutte le cose nella vita ma il valore di tutto ciò non si può dare per scontato!! E che io ci sia o no domani , che tutto questo continuerà a esistere o meno, vorrei ribadire che NON ESISTE UN PROGRAMMA COSÌ, CHE CI OFFRE QUESTA POSSIBILITÀ. Quindi Grazie a chi ci crede e a chi ce lo permette. Grazie quindi alla padrona di casa. Detto ciò siete liberi di pensarla diversamente da me, io nel mio piccolo credo di avere un posto nella Danza e si mi permetto di prendere posizione! Veronica Peparini @amiciufficiale @giulianopeparini