Amici 19: volano spintoni tra i tecnici durante la diretta della finale Durante la finale di Amici 19, oltre ad essere stato decretato il vincitore, c'è stato un altro colpo di scena: due tecnici si sono spintonati in diretta

Durante la messa in onda della finale del 3 aprile di Amici 19, oltre ad essere stato decretato il vincitore di questa edizione, c’è stato anche un altro colpo di scena. Questa volta, i protagonisti sono i stati i tecnici del programma: si sono spintonati durante la diretta del programma, creando scompiglio.

La tensione, durante tutta la finale, non deve aver riguardato soltanto i concorrenti, che l’hanno palesata durante tutta la settimana alle telecamere. Pare, però, che abbia riguardato lo staff intero. Infatti, durante la finale, c’è stato in diretta uno scontro tra due tecnici: pare che uno abbia spintonato un altro durante le riprese.

Il tutto è accaduto durante l’ormai consueto spazio dedicato al teatrino che Rudy Zerbi si accinge a fare in ogni puntata, accompagnato da Al Bano Carrisi e Romina Power. Come è solito, il teatrino si è concluso con l’ex discografico che ne esce più che zuppo e, subito dopo, si reca a cambiarsi nel camerino. Essendo la finale, non poteva essere solo un secchio pieno d’acqua in testa, ma si è trattato di un vero e proprio tuffo in piscina.

La piscina in questione, a fine della scenetta, è stata presa dai tecnici di studio e trasportata fuori. Proprio in questo momento è stato ripreso lo spintone di uno dei tecnici ad un altro. Probabilmente si tratta di un momento di nervosismo sfogato in questo modo tra i facenti parte dello staff.

Il momento è stato ripreso dalle telecamere e, in pochi minuti, è diventato virale sul web, facendone il giro. Difficile capire il perché di questo gesto e soprattutto perché, con tanti momenti passati dietro le quinte, è stato sfogato proprio davanti le telecamere. L’unica cosa certa è che, mentre uno non è riuscito più a trattenersi, esplodendo in pubblico, l’altro è rimasto impassibilmente piegato a fare il suo lavoro. Una bella mossa.

Intanto, Amici 19 è stato vinto da Gaia Gozzi, nella categoria canto. Per quanto riguarda la categoria ballo, invece, il vincitore è stato Javier Rojas, contro molte aspettative, che vedevano già vincitore l’altro ballerino, Nicolai Gorodoskii.