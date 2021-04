Maria De Filippi non ha tollerato il ritardo con cui i ragazzi si sono presentati in studio per l'esibizione

Nuova punizione per gli allievi della scuola di Amici 20. Nella puntata di ieri pomeriggio 27 Aprile sarebbe dovuta andare in onda una gara in studio che avrebbe coinvolto ballerini e cantanti. La redazione ha chiesto ai ragazzi di prepararsi per andare in scena, ma solo Samuele era in orario all’appuntamento, gli altri, Giulia, Alessandro e Serena si sono presentati con notevole ritardo.

Fonte: Mediaset

Inutile dire la frustrazione degli autori e della stessa Maria De Filippi, che hanno deciso di annullare l’esibizione di danza rispedendo i tre in casetta. Affranti, i tre hanno accettato la punizione che è stata direttamente resa nota dalla conduttrice. Giulia, Alessandro e Serena a quanto pare fraintendendo le indicazioni date dalla produzione, si sarebbero preparati con tutta calma. Così all’orario prestabilito in studio pronto ad esibirsi c’era soltanto Samuele.

A quel punto Maria De Filippi ha annunciato: “I ballerini non la fanno perché non hanno rispetto dei tempi della produzione” – ha spiegato prima di collegarsi con loro in sala relax. “La vostra gara è annullata” – ha comunicato la conduttrice. “Vi è stato detto all’una e mezza di andare in sala relax portandovi le vostre cose e non le avete portate. Esistono degli orari, esiste uno studio convocato e dei cameraman. Voi dovete imparare ad avere rispetto delle persone, quindi tornate a casa con le vostre cose”.

Fonte: Mediaset

Amici 20, Maria De Filippi annulla l’esibizione

Samuele si è offerto di andare a chiamare i compagni ma Maria è stata perentoria: “Mi dispiace per i tuoi compagni però è importante che capiscano che devono avere rispetto degli orari. Adesso mi fa tenerezza vederli affranti sulle gradinate…”

Fonte: Mediaset

Giulia, Serena e Alessandro infatti erano davvero molto abbattuti per la punizione: “Non ce la stavamo prendendo con comodo per mancare di rispetto”- si è giustificata Giulia Stabile. “Abbiamo capito male. Non mi importa che la gara sia stata annullata, mi dà fastidio il motivo, perché sembra che ce ne freghiamo”.