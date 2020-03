Amici 2020, la sfuriata di Maria De Filippi, ecco cosa c’è davvero dietro Dopo la puntata di Amici 2020, Maria De Filippi e stata sottoposta a innumerevoli critiche da parte dei fan del programma, ma cosa è successo veramente?

Il nostro paese si trova in emergenza sanitaria ma, nonostante questo, la TV italiana continua ad andare avanti con le sue programmazioni. Non mancano, come sempre, colpi di scena e, soprattutto, momenti di caos e tensione. Amici, una trasmissione iconica della nostra TV che ormai ci accompagna da anni, vede sempre sul suo parterre delle scene singolari.

In particolare, nella terza puntata della diciannovesima stagione andata in onda ieri sera, sembra sia scoppiato un caso eclatante. Per la prima volta nella storia del Talent e anche della sua carriera televisiva, è proprio Maria De Filippi a pagarne le spese. La puntata è andata in onda, come consuetudine ormai, senza pubblico. Una cantante, Nyv, viene molto criticata.

La concorrente avrebbe passato la settimana a lamentarsi e piangere. Due ballerini, Javier e Valentin, si rifiutano di accettare il verdetto dei giudici e una delle insegnanti, Alessandra Celentano, accorre in loro soccorso. In questa baraonda alla fine Maria De Filippi scoppia:

“Perché sei qui e non a dirigere la Scala? Se non ti volessi bene, ti caccerei a calci nel sedere”. Ma non finisce qua, l’amata conduttrice aggiunge anche:

“Adesso basta! Quella e la porta! Ce la faremo lo stesso anche senza di te” e con queste parole manda a casa uno dei due ballerini.

A questo punto, tre allievi addirittura scoppiano a piangere, per via dell’eccesso di pressione che stanno provando nel programma. Tutto questo ha fatto sì che i telespettatori si sentissero in dovere di commentare. Stavolta, inaspettatamente, le critiche si sono rivolte all’amatissima conduttrice. I suoi fan sembrano essere molto delusi dagli atteggiamenti bruschi di Maria De Filippi.

La diretta si è conclusa con quasi un’ora di anticipo, per via della situazione diventata ormai ingestibile. La verità, probabilmente, è che Maria De Filippi non voleva andare in onda, non il giorno prima del suo programma del cuore C’è Posta per Te. Ma, per accontentare i produttori Mediaset, ha fatto questo grande sforzo. Ovviamente la “costrizione” l’ha resa tesa e da questo deriverebbe il clima di tensione che si percepiva nello studio.

Da non sottovalutare anche l’ansia di concorrenti e giudici riguardo questa emergenza Coronavirus, che ha reso tutti molto più nervosi e tendenzialmente poco rispettosi. Nonostante tutte le difficoltà che il programma ha dovuto affrontare, gli ascolti non sono affatto diminuiti e Amici si colloca comunque tra i programmi con il maggiore share.