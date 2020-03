Amici 2020, Loredana Bertè non ci sarà nelle prossime puntate, ecco il perché Loredana Bertè prende la decisione di non partecipare come ospite nella trasmissione Amici 2020 di Maria De Filippi per il suo e il bene e quello di di tutti

Come tutti i programmi della TV in questo momento, anche Amici di Maria De Filippi ha registrato delle assenze tra gli ospiti. Tutti questi cambiamenti negli show televisivi avvengono per mantenere le programmazioni rimanendo coerenti con le restrittive misure di contenimento che il nostro governo ha adottato.

In particolare colpisce la scelta di un’ospite del Talent, Loredana Bertè. La cantante infatti avrebbe deciso di restare fuori da amici per un periodo non ben specificato ma, presumibilmente molto lungo. Loredana Bertè vive a Milano, una delle città più colpite e dichiarata per prima zona rossa.

L’artista avrebbe deciso di chiudersi in casa fino al momento in cui Giuseppe Conte, con una nuova dichiarazione, annunci di poter tornare alla quotidianità abituale. Amici dovrebbe continuare ad andare in onda, ma è possibile che per queste restrizioni la finale arrivi prima del previsto?.

Intanto, come nel Grande Fratello Vip, anche nel noto Talent show i genitori e i parenti dei concorrenti si sono messi in contatto con loro tramite video messaggi.

L’intento è rassicurare e tranquillizzare i concorrenti di Amici sulle condizioni di salute dei loro cari. Oggi infine è arrivato anche l’annuncio di Loredana Bertè su Instagram e sui social. Ecco le sue parole:

“Questa sera, pur essendo in piena salute, vivendo io a Milano, nella ‘zona blindata’ e tenendoci alla vostra e alla mia salute purtroppo non sarò ad Amici. Mando un abbraccio a Maria e un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi! Speriamo a prestissimo… Vi guarderò da casa”.

La cantante ha voluto anche farsi portatrice di un importante invito a tutti gli italiani:

“Rispettate le direttive governative!”.

Speriamo che l’amata giudice torni presto ad amici che, nel frattempo continua ad andare avanti. Anche se ci arrivano notizie dell’ultimo minuto sulla possibile sospensione del programma. I concorrenti e gli operatori sarebbero troppo a stretto contatto. Aspettiamo ulteriori notizie. Di sicuro la situazione non va presa alla leggera e l’assenza del pubblico non garantisce la totale sicurezza.