Amici 21, Alice Del Frate racconta il suo dolore: “Sono finita in ospedale”

Alice De Frate è una delle ultime ballerine arrivate all’interno della scuola di Amici 21, allieva di Veronica Peparini. In una delle ultime puntate del daytime, la giovane ragazza si è lasciata andare raccontando il passato difficile che l’ha vista protagonista.

È proprio la stessa maestra di ballo ad aver chiesto di incontrare Alice per riuscire a capire cosa si nascondesse dietro la sua insicurezza e dietro tutte le sue paure. Il dramma che ha rivelato l’allieva ha lasciato la Peparini e il pubblico a cava visibilmente sconvolto e rattristato.

L’allieva ha spiegato quanto si senta in svantaggio rispetto ai suoi compagni che hanno avuto più tempo all’interno della scuola. Nonostante questo, Alice porta con sé un dramma davvero importante che l’ha segnata fin da quando era adolescente.

Nel corso della sua crescita la giovane ragazza ha avuto problemi con l’alimentazione che, l’hanno portata a stare davvero male tanto da dover essere ricoverata. Un racconto che ha gelato la Peparini che con molta comprensione e affetto ha deciso di starle accanto.

Alice Del Frate racconta il suo dramma fuori da Amici 21

Un momento davvero importante per la giovane allieva che ha avuto la possibilità di raccontare il suo passato e i suoi problemi con l’alimentazione. “Da quando sono stata male per l’alimentazione… Sì, sono stata abbastanza male. Mi ha cambiato come persona, mi ha reso insicura. Prima ero leader, ero io che movimentavo i gruppi. Le persone mi cercavano” spiega Alice durante il daytime.

Fin dalla tenera età Alice continuava a paragonare il suo fisico a quello delle altre ginnaste, arrivando, percependo un po’ di invidia da parte delle sue compagne per via della sua estrema bravura.

Questo ha portato la ballerina di Amici 21 ad avere attacchi di panico: “Ero troppo difficile da gestire. Quando sbagliavo la mia reazione era o spaccare gli attrezzi o lanciarli. E poi c’era l’insegnante principale che non voleva allenarmi per il nazionale. C’era la squadra da fare, per lei era più importante. Io non provavo quasi mai, era una delusione”.

Il momento di difficoltà di Alice non era però terminato perché nel corso della sua adolescenza ha poi iniziato a non mangiare, finendo in ospedale per mesi. L’allieva di Veronica Peparini ha terminato il tutto spiegando: “Siccome non mi vedevo bene, ho iniziato a non mangiare e nel giro di tre settimane sono finita in ospedale. Però è qualcosa dalla quale non riesci a guarire del tutto. Adesso io sto bene, però ci sono sempre state ricadute nel giro di tre anni. Nella ricaduta grave che ho avuto per sfogarmi ho iniziato a ballare”.