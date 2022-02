Mattia Zenzola ha abbandonato definitivamente la scuola di Amici 21 dopo un infortunio che l’ha obbligato a stare fermo per più di un mese. Il giovane ballerino scelto da Raimondo Todaro non ha potuto far niente per rimanere all’interno del programma.

Una volta fuori dalla casetta degli allievi, Mattia ha deciso di aggiornare i suoi fan su Instagram in merito alle sue condizioni di salute. Nei giorni scorsi il ballerino una volta tornato a casa si è lasciato andare ad un lungo sfogo e alle lacrime per la possibilità persa in vista del serale.

L’infortunio purtroppo non ha permesso a Zenzola di poter accedere al serale. Nonostante questo, però, Raimondo Todaro prima di salutarlo definitivamente ha confermato al giovane ballerino un banco per la prossima edizione del programma.

Il giovane ballerino di latino ha commosso gran parte dei suoi compagni e dei telespettatori che lo seguivano con grande ammirazione. Una volta tornato sui social, Mattia ha così aggiornato tutti i suoi fan in merito alla sua condizione di salute.

Mattia Zenzola fuori da Amici 21: le sue prime dichiarazioni

All’interno del suo profilo Instagram l’ex allievo di Raimondo Todaro ha rilasciato un lungo messaggio pieno di tristezza e dolore. Quest’ultimo ha affermato con le lacrime agli occhi: “un salto sbagliato, un piede messo male durante la caduta e tutta la sofferenza fisica e psichica che ne è seguita”.

“Ho fatto di tutto, ogni giorno ogni ora per ritornare a ballare, ho pianto, ho pregato Dio ogni sera, perché io desideravo tornare a ballare più di qualsiasi altra cosa. […] Non ho mai perso la speranza di farcela”.

“Grazie a tutto il grandissimo supporto delle persone che mi sono state vicino, e dei miei compagni; ognuno di loro mi ha dato qualcosa che porterò sempre con me” prosegue Mattia su Instagram.

Infine, Mattia Zenzola ha deciso di ringraziare il suo professore Raimondo Todaro, i professionisti e la stessa Maria De Filippi che lo ha seguito passo passo durante tutto il suo percorso.