Mirko Masia è uscito dalla scuola di Amici, ma come promesso ha ottenuto una borsa di studio per proseguire con la danza

È propri ovvero che la scuola di Amici di Maria De Filippi regala tante opportunità ai ragazzi anche se non concludo il percorso nel talent show. In particolare, Mirko Masia è uscito ma come le ha promesso Francesca Bernabini ha ottenuto una borsa di studio.

Mirko Masia era un alunno di Alessandra Celentano che da subito non era convinta del suo ingresso. Veronica Peparini l’ha messo in sfida con un suo ragazzo e purtroppo Mirko ha dovuto lasciare la scuola.

A raccontare il retroscena di quella sfida è proprio la stimata giudice Francesca Bernabini. Sui social ha raccontato per kilo e per segno come sono andate le cose.

Amici di Maria De Filippi puntata 3 ottobre 2021. Avevo già giudicato una sfida, quella tra Dario e Carola, confermando il banco a Carola. Mi avevano tolto il microfono e stavo bella rilassata dietro le quinte a guardare il proseguo della registrazione. La richiesta di Veronica Peparini di lanciare una sfida immediata tra Mirko e Dario è arrivata come un fulmine a ciel sereno. E mi sono ritrovata a dover essere ri-microfonata sulle scale e a entrare per giudicare una sfida assolutamente non prevista in nessun copione. Nel video potete vedere tutta la sfida e anche la promessa che ho fatto a Mirko di provare a trovare una borsa di studio per permettergli di continuare a studiare gratuitamente.

La storia è andata a buon fine, ma al momento la professionista non ha dichiarato chi è la scuola che ha offerto questa opportunità a Mirko.

Ebbene. Grazie alla generosità di due persone speciali, ho già trovato due percorsi formativi di avviamento alla professione che sono pronti ad accoglierlo gratuitamente. Ho inviato le proposte agli autori della trasmissione e spero che già domani potranno contattare Mirko per comunicargliele. La mia promessa è stata mantenuta. Starà ora a Mirko dare tutto se stesso e non sprecare queste occasioni. PS. Ancora non rivelo quali sono perché non so se posso già annunciarle io o se vuole farlo il programma.

