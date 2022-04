L’eliminazione di Carola dal serale di Amici 21 ha scatenato la rabbia di migliaia di utenti social che si sono dimostrati in disaccordo con la scelta dei giudici. Lo scorso sabato sera è andata in onda l’ennesima puntata del serale condotto da Maria De Filippi nel quale c’è stata una sola eliminazione.

Il ballottaggio che vedeva protagonisti Dario, Serena e Carola ha portato all’eliminazione della ballerina seguita da Alessandra Celentano. Un momento inaspettato per il pubblico a casa che non pensava di veder uscire un’alunna così talentuosa.

A scegliere chi mandare a casa è stata ancora una volta la giuria formata da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash. I tre giudici infatti, hanno scelto di salvare Dario mandando eliminando definitivamente Carola.

Una scelta che non è affatto piaciuta ai telespettatori a casa e agli utenti social che hanno creato una vera e propria polemica in merito. In particolar modo su Instagram e su Twitter gli utenti hanno accusato il programma di non aver capito la bravura di Carola tanto da non meritarla come allieva.

Amici 21, social in rivolta per l’eliminazione di Carola

La ballerina sarda in questi ultimi mesi ha dimostrato di avere tutte le carte in tavola per diventare una vera e propria professionista. È proprio Maria De Filippi a spiegare a Carola dopo la sua eliminazione, di aver catturato l’attenzione di un importante coreografo pronto a farle la parte di Giulietta al teatro di Roma.

Una piccola rivincita per la ballerina di Alessandra Celentano che lo scorso sabato ha dovuto abbandonare definitivamente la scuola di Amici. A tal proposito contro la sua eliminazione si sono schierati tantissimi utenti social, accusando il programma di non meritare affatto Carola e di vergognarsi.

Sui social si è scatenata così una vera e propria rivolta nei confronti dei giudici e della stessa Maria De Filippi. In tanti infatti, sono pronti a smettere di seguire il programma e c’è anche chi si scaglia contro la decisione di Stefano, Emanuele e Stash.

Sono migliaia le persone in favore di Carola che sottolineando la sua immensa bravura poco apprezzata e troppo sottovalutata all’interno del talent show.