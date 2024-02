Amici 23, la fase finale: ecco chi sarà il primo giudice del Serale

Al Serale di Amici manca sempre meno, ragione per la quale tutti gli amanti del genere nutrono grandi curiosità in merito. Tra queste compare quella relativa all’identità dei giudici di questa fase. A tal proposito, pare proprio che il primo nome sia stato fatto in diretta qualche ora fa.

Ecco che cosa abbiamo scoperto su questo argomento così tanto interessante.

Amici 23: i primi allievi accedono al Serale

Chi ama Amici di Maria De Filippi, sa come questo periodo dell’anno sia molto importante per i ragazzi della scuola. Si tratta infatti di una fase decisiva che permetterà solo ai migliori di accedere alla competizione più interessante di sempre.

Al momento ben cinque allievi hanno ottenuto il pass per il serale, ovvero la bellissima e a dir poco scintillante felpa dorata. Il primo di tutti è stato un allievo di Alessandra Celentano, il ballerino australiano Dustin. Subito dopo di lui Raimondo Todaro ha deciso di premiare una sua allieva, Gaia.

Durante l’ultima puntata di Amici, invece, altri tre allievi si sono uniti ai primi due. Parliamo di un’altra ballerina, Marisol, sempre allieva di Alessandra Celentano. Per fortuna è stata anche la volta dei cantanti, in quanto anche Anna Pettinelli e Rudy Zerbi hanno fatto un primo passo.

La speaker radiofonica ha deciso di dare la maglia dorata alla sua allieva Martina mentre Rudy ha optato per la promozione di Holden. Gli unici a non aver dato la maglia ad un loro allievo rimangono Emanuel Lo e Lorella Cuccarini.

Amici, svelato il nome del primo giudice del serale: ecco chi sarà

I giudici al Serale sono davvero molto importanti in quanto sono proprio loro a decretare il ragazzo al quale andrà la vittoria e viceversa. In passato tale ruolo è stato ricoperto da personalità quali Emanuele Filiberto, Stash dei The Kolors e Stefano De Martino.

L’anno scorso, invece, si sono cimentati in tale incarico Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. I tre saranno riconfermati anche quest’anno. Non lo sappiamo ancora seppur il nome del primo giudice sia stato fatto qualche ora fa.

Pare proprio che tra le conferme ritroveremo Cristiano Malgioglio, assai lieto di questa nuova possibilità che Maria ha deciso di concedergli. Non ci resta che attendere ancora qualche settimana per ottenere tutte le risposte che desideriamo!