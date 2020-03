Amici All Star slitta per colpa del Coronavirus: andrà in onda il 2 maggio La pandemia del Coronavirus ha messo in stand by l'Italia e con essa anche molti programmi. L'edizione All Star del talent show Amici andrà in onda il 2 maggio.

Amici All Star è definitivamente slittata al 2 maggio. La tanto attesa serata del talent show condotto da Maria de Filippi non sarà più ad aprile. Il 3 aprile andrà in onda la tanto attesa finale alla quale avrebbe dovuto seguire un match tra nuovi talenti e vecchie glorie. Ma sembra che non sarà così La serata All Star di Amici di Maria de Filippi è stata posticipata a maggio salvo ulteriori modifiche. L'emergenza Coronavirus sta creando una situazione davvero allarmante e a risentirne sono davvero tutti, compresi i palinsesti Mediaset. Il Grande Fratello Vip, Uomini e Donne, sono solo alcuni dei programmi televisivi che hanno subito un arresto o che hanno visto anticipare la finale. View this post on Instagram Gaia vuole arrivare alla quarta puntata del Serale prontissima per convincere giudici e prof di meritare un posto in semifinale! Ci riuscirà? #Amici19 A post shared by Amici Official (@amiciufficiale) on Mar 18, 2020 at 6:07am PDT I talenti di Amici 2020 rimasti a gareggiare sono solo 6 ormai. Saranno questi a cercare di accaparrarsi la tanto agognata vittoria del talent show più seguito in casa Mediaset. A cercare di alzare il trofeo della vittoria sono rimasti la cantante Gaia Gozzi Nyv, Jacopo Antonello e Giulia Molino. Per quanto concerne la danza sono rimasti a concorrere Nicolai Gorodiskii e Javier Rojas. Tra i due ballerini c'era stato un dissapore alquanto forte che aveva condotto alla protesta protagonista della terza puntata di Amici dove è avvenuto l'abbandono dello studio da parte di Valentin Alexandru. Quando il ballerino di latino americano ha ventilato di lasciare il programma senza essere eliminato a causa di giudizi poco obiettivi nei suoi confronti da parte della giura, (secondo il suo parere almeno), la padrona di casa Maria de Filippi lo ha invitato ad uscire e lasciare l'opportunità di partecipare al talent ad altri potenziali allievi. Maria de Filippi ha oltretutto dichiarato che il ballerino italo-rumeno Valentin Alexandru non avesse tenuto un comportamento corretto nei confronti della sua insegnante di ballo, Natalia Titova e di aver spesso avuto atteggiamenti davvero discutibili in sala prove.