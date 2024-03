Amici anticipazioni, due prof creano scompiglio tra gli allievi: è caos nella scuola

Quello che è successo poco fa potrebbe aver minato seriamente il rapporto tra due ballerini di Amici 23. Parliamo di Nicholas e Giovanni, fino all’altro giorno uniti e complici come non mai. E che cosa è successo tra Sarah e LIl Jolie?

La classe di Amici 23

Ecco in che modo un semplice guanto di sfida potrebbe aver rovinato una delle amicizia più belle di tutto il momento.

Amici 23: il guanto della discordia arriva da Raimondo Todaro

Raimondo Todaro ha quindi deciso di mandare un guanto di sfida a Giovanni e a Nicholas, proponendo un ballo che apparentemente non sembrerebbe essere nello stile di nessuno dei due ballerini. Per Nicholas però questa non è la verità, in quanto la sfida in questione presenta dei passi di latino che potrebbero facilitare Giovanni. Ha comunque deciso di accettare la sfida in quanto pensa che ogni compito sia da portare a termine, ma ha chiesto al suo professore di essere più sincero e di non prendersi in giro.

Poco dopo anche Emanuel Lo ha deciso di tutelare il suo allievo proponendo una sfida tra i due. Nicholas e Giovanni dovranno sostenere un passo a due e questa volta è stato Giovanni a polemizzare. Le sue parole verso l’amico sono state a dir poco crudeli. Anche se non vinco gli faccio fare una figuraccia, gli dimostro che quello che lui fa da anni io posso imparare a farlo in una sola settimana. Accetto il guanto, lo faccio ca***e sotto anche se perdo. Gli faccio fare una bella figura di me**a.

Credits: Amici di Maria De Filippi

Lil Jolie deve sfidare Sarah: la decisione di Lorella Cuccarini

Allo stesso tempo anche Lorella Cuccarini ha deciso di mandare un guanto di sfida a Sarah e a Lil Jolie. In questo caso la reazione delle due ragazze è stata più mansueta e per fortuna non ha scatenato nessun putiferio all’orizzonte.

Sarah e Lil Jolie

Lil Jolie è stata descritta come molto brava dalla Cuccarini, ma purtroppo non ha ancora quella capacità di padroneggiare il palco che invece ha Sarah. Da non dimenticare come la giovane Sarah sia stata bersagliata per tutta la durata del pomeridiano proprio da Anna Pettinelli, attualmente coach di Lil.

Anche se non si sono verificate delle reazioni esagerate, è scattata la competizione tra le due ragazze, le quali intendono dimostrare a tutti quanti come siano le migliori in questo campo. Chi vincerà? Ancora poche ore e troveremo la risposta a questa domanda!