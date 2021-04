Amici, Arisa con i baffi: “Non sapevo se essere uomo o donna”

Arisa entra nello studio di Amici con una lunghi baffi neri “da sparviero”. Un ingresso efficace e una mossa difficile da ignorare, soprattutto dopo che molti sostenitori dell’industria dell’intrattenimento hanno causato polemiche sui problemi sottili nati dalla legge Zan sull’omofobia negli ultimi giorni.

Un disegno di legge ancora bloccato in Parlamento oggi e il suo scopo è quello di estendere il crimine contro l’incitamento all’odio e alla violenza razziale, etnica e religiosa, per comprendere i crimini che coinvolgono l’orientamento sessuale. Quello di Arisa sembra essere un segno reale, un’informazione indiretta, ma non troppo, che mostra la sua posizione.

La cantante veste i panni di professoressa, insieme con Lorella Cuccarini. Arisa entra in in studio sfoggiando un vistoso baffo nero, in netto contrasto con le appuntite unghie rosse. “La domanda sui baffi di Arisa è d’obbligo, è difficile non notarli”, sottolinea Maria De Filippi. La cantante allora ha spiegato, allusiva: “Allora, innanzitutto le estetiste sono state chiuse fino ad ora. Poi dato che era in forse stamattina, mi sentivo un po’ maschio un po’ femmina, ho optato per la non scelta. Viva il genere umano!”.

Rudy Zerbi ha deciso di fare dell’umorismo sul singolare accostamento baffi-unghie: “Pensavo volessi sedurmi con quelle unghie, invece ho capito che vuoi solo farmi fuori!”. Fedez è stato uno dei primi a rilasciare dure dichiarazioni al senatore Della lega nord Pillon, che si è sempre opposto all’approvazione del disegno di legge Zan in Parlamento, non ancora divenuto legge a causa dell’ostruzionismo dei leghisti.

Insieme a lui ci sono Elodie, Mahmood, Michele Bravi. Questi sono solo alcuno dei volti noti nel settore della musica e dello spettacolo che hanno espresso sostegno per la legge. Insomma, una vera e propria battaglia che viene portata avanti con le unghie e con i… Baffi.