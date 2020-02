Amici di Maria De Filippi 2020: Simone Nolasco, ballerino professionista, fa coming out a San Valentino Simone Nolasco, talentosos ballerino del cast di Amici di Maria De Filippi, fa coming out il giorno di San Valentino e presenta il suo fidanzato. Ecco la foto

Simone Nolasco, il talentoso ballerino e noto professionista di Amici di Maria De Filippi 2020, sceglie il giorno più romantico dell’anno per fare coming out, il giovane ha pubblicato uno scatto nel giorno di San Valentino in cui presenta il suo fidanzato

Simone Nolasco, classe 1993, è ormai un volto noto di Mediaset. Fa parte ormai da anni del cast del di Amici di Maria De Filippi, e da anni ruba i cuori con la sua bellezza ma soprattutto con la sua bravura nella danza

Il giorno di San Valentino, il ragazzo ha pubblicato su Instagram, uno scatto che lo ritrae insieme al fidanzato argentino Ezequiel De Lorenzi. La foto in pochi minuti ha fatto il giro del web, attirando l’attenzione di tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simone Nolasco (@iamsimonenolasco) in data: 14 Feb 2020 alle ore 11:42 PST

“L’omosessualità esiste in più di 450 specie di esseri viventi. L’omofobia solo in una. La chiamiamo FOBIA ma in realtà non è paura, è uno stato di ignoranza mentale, passato di moda e la soluzione sarebbe solo un pizzico di amore verso il prossimo. Se trovi il tempo per discriminare, spero ti basti anche per poter amare. Non ho mai amato S. Valentino, ma se è un’occasione per poter diffondere amore, forse potrebbe iniziare a piacermi“.

Chi è Simone Nolasco

Simone Nolasco nasce a Roma, il 28 luglio 1993 e la sua passione per la danza nasce sin da piccolo. Frequenta e si diploma presso il “Lanchance Ballet” di Steve Lachance inoltre ha studiato danza classica presso la Royal Academy School di Londra. La sua carriera teatrale inizia ufficialmente nel 2008, in quell’anno diventa primo ballerino in numero spettacoli, prende parte a musical importanti come Gian Burrasca, Ed eccoci qua, il Gran Varietà.

Il ballerino lavora moltissimo in tv, e prende parte a diverse trasmissioni tra cui “Qui comando io”, su Rai1, “I migliori anni”, su Rai 2, “Italia’s got talent” e “Ti lascio una canzone” sulle reti Mediaset e ha preso parte al corpo di ballo del tour di Alessandra Amoroso