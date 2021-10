Ad Amici di Maria De Filippi, tra una canzone e una coreografia, c’è sempre spazio per l’amore. Quest’anno i ragazzi sono tutti particolarmente affiatati ma l’amore è sbocciato solo in qualcuno: Albe e Serena.

I due sembravano essere solo amici, invece, pian piano è nato qualcosa di più. Se Serena però è entrata completamente single nella scuola di Amici di Maria De Filippi, non è così per il giovane cantautore.

Albe è entrato nella scuola fidanzato e sembra che la sua ex fidanzata Giulia ha appreso del bacio con la ballerina solo qualche ora prima della messa in onda. Ovviamente, è stata bombardata dalle domande.

La ragazza, che si chiama Giulia ha rotto il silenzio sui social:

Non sono abituata a fare questo genere di “storie” ma ho notato che le persone (giustamente) continuano a non capire, dicendo però cose non vere riguardo ad una situazione che per me è delicata. Per questo motivo ho capito che non ha più senso stare in silenzio e tenere la verità solo per me.