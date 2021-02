Amici di Maria De Filippi, altri provvedimenti e un cantante vuole abbandonare

Quest’anno il Covid-19 ha cambiato diverse dinamiche dei vari programmi televisivi e anche quelli di Maria De Filippi ne hanno risentito. In particolare Amici non è sicuramente lo stesso.

Le restrizioni del Covid hanno sicuramente cambiato il modo di giocare dei ragazzi, ma anche di apprendere. Le lezioni si tengono rigorosamente a distanza, sia del ballo che di canto.

Quest’anno poi, i ragazzi hanno vissuto da subito in casetta, per non venire a contatto con altre persone negli alberghi. Questa scelta comporta anche che i ragazzi devono provvedere da soli alla pulizia.

Ancora una volta sono stati ripresi per la sporcizia in casa, questa volta Rudy Zerbi è stato molto duro con Sangiovanni, Leonardo e Deddy. I ragazzi si sono dispiaciuti.

Ma Sangiovanni è stato quello a prenderla peggio che ha minacciato addirittura di lasciare il programma. In uno sfogo ha spiegato:

Io me ne vado a casa, ragazzi. Mi sono rotto i co…ni. Per due vestiti sul letto, perché quattro volte non sono andato in palestra, perché voglio riposarmi di più. Io la scuola non la voglio fare, sono qua per cantare. Se spacco qua spacco pure fuori. Non mi interessa proprio. Oggi esco, io così non ci voglio stare. Non ci voglio stare qua. Non voglio vivere queste cose.

Poi prosegue: “Non sono venuto qua per fare il reality show, sennò andavo al Grande Fratello. Sono venuto qua per cantare e se non vado quattro volte in palestra non merito di non poter cantare. Mi sono rotto di questa dinamiche. Sono qua per cantare o per andare a scuola? Io la scuola non l’ho mai voluta fare. Non posso star male per questa cosa. Io voglio cantare, non voglio andare in palestra la mattina a fare 45 minuti del ca…, non voglio! Sono venuto qua per la mia arte e mo’ non mi posso esibire?“

Come andrà a finire? Per il momento i ragazzi non si esibiranno. Vediamo che succede domani in puntata.