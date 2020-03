Giuseppe Salsetta, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi sarà presto papà Giuseppe Salsetta, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, diventerà presto papà e lo ha annunciato lui stesso durante un'intervista. Ecco cosa ha detto

Giuseppe Salsetta, ex concorrente di Amici di Maria de Filippi, confessa pieno di gioia che presto diventerà papà. L’annuncio del cantante arriva a pochi mesi dalla scoperta della lieta notizia. Giuseppe Salsetta aveva partecipato a una delle più discusse edizioni di Amici di Maria De Filippi, quella vinta da Marco Carta, per intenderci.

Questa nostra stupida canzone d'amorePer il secondo video ho scelto questa canzone, continuate a mandare le vostre richieste.Il link del video completo lo trovate tra i commenti…quanti like riusciremo a raggiungere su Youtube?!?!#questanostrastupidacanzonedamore #thegiornalisti Gepostet von Giuseppe Salsetta am Samstag, 8. September 2018

Giuseppe Salsetta non riesce a stare nella pelle per la gioia. In un’intervista concessa a Luigi Miliucci, giornalista di Vero Tv, l’ex concorrente di Amici ha raccontato di vivere un sogno, una gioia immensa accanto alla compagna Carmela. Il cantante ha detto:

“Non ho mai provato in vita mia un’emozione così forte. Io e mia moglie Carmela ci siamo sposati l’estate scorsa. La visita della cicogna non era in programma così presto, pochi mesi dopo il matrimonio. è stata una meravigliosa sorpresa per entrambi. È un maschietto e nascerà a maggio, non vedo l’ora”.

Giuseppe Salsetta ha anche voluto condividere con i suoi fan non solo la lieta notizia ma anche il modo in cui l’aveva scoperto: erano in vacanza e la compagna Carmela si sentiva poco bene.

“L’abbiamo scoperto insieme mentre eravamo in vacanza. Carmela non si sentiva particolarmente bene. Pensavamo fosse stanchezza, il caldo o semplicemente stress. Tra i vari accertamenti a cui si è sottoposta abbiamo deciso di fare anche il test di gravidanza. Che botta di adrenalina quando abbiamo visto che il risultato era positivo!”

L’uscita del nuovo album dell’artista è prevista per maggio e il lieto evento ci sarà nello stesso periodo. Nella stessa intervista Giuseppe Salsetta ha voluto parlare un po’ della sua partecipazione ad Amici Di Maria De Filippi e del rapporto che ha avuto con la conduttrice.

“Mi ha fatto crescere tanto artisticamente, mi ha insegnato a dominare il palco, mi ha dato sicurezza in me stesso, ma soprattutto mi ha fatto crescere umanamente. Lì dentro sei tu contro tutti, allora devi per forza stringere i denti e andare avanti”.

Per lui l’esperienza fatta ad Amici di Maria De Filippi è stata fondamentale per la sua crescita professionale e lo ha aiutato ad intraprendere la strada giusta. La conduttrice, per lui, rimarrà sempre una persona rassicurante ed empatica, sempre pronta ad aiutare i concorrenti. Giuseppe Salsetta ha detto di aver apprezzato di lei “la straordinaria serenità che era in grado di trasmettere quando mi parlava, anche nei momenti in cui vedevo tutto nero. Continuo a seguire, con interesse, le sue trasmissioni e spero un giorno di poterla riabbracciare”.

Noi non possiamo fare altro che augurare a Giuseppe Salsetta tanta fortuna con il nuovo album e molta felicità insieme a Carmela e al bimbo in arrivo.