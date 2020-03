View this post on Instagram

Se ci penso, non riuscirei neanche a contare tutte le volte che mi sono chiuso in camera e ho iniziato a cantare accompagnato dalla mia chitarra, provando sempre la stessa identica emozione ogni volta, proprio come fosse la prima… E da un momento all’altro mi sono trovato a fare la stessa cosa su questo palco, che mi trasmette così tanto che a parole non sarei in grado di descrivere Un respiro profondo e tutto quello che ho passato per arrivare fino a questo punto, questo insieme di emozioni indistinguibili che provo nello stesso istante mentre mi guardo intorno e ci siete VOI si trasforma in pura adrenalina Grazie per tutto il supporto che mi state dando, siete fondamentali! Jacopo❤️ @amiciufficiale @wittytv