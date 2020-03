Amici di Maria De Filippi: Nicolai Gorodoskii litiga con Timor Steffens Nello studio di Amici 19 di Maria De Filippi si accende una lite fuoribonda tra Nicolai Gorodoskii e Timor Steffens, professore, dopo un rimprovero all'allievo

La seconda serata del serale di Amici di Maria De Filippi si apre con un riprovero di Timor Steffens, professore di ballo, ai suoi due allievi Javier Rojas e Nicolai Gorodoskii. Il rimprovero sarebbe partito a causa dei continui ritardi alle lezioni da parte dei due ragazzi. Mentre Javier Rojas sembra essere più docile, Nicolai Gorodskii apre una lite fuoribonda con il professore.

Il professore, a causa dei continui ritardi dei due ragazzi, decide di prendere dei provvedimenti disciplinari. Per quanto riguarda Javier Rojas, che ha saltato soltanto una lezione, la punizione è stata più blanda: il ragazzo ha dovuto saltare solo la prima parte, cominciando ad esibirsi direttamente dalla seconda. Mentre, Nicolai Gorodskii ha avuto una lezione molto più dura: non si è potuto esisbire per tutta la gara, ma solamente alla fine, per salvarsi.

Iniziano così le giustificazioni di Javier Rojas, il quale dice al professore di aver saltato la lezione per un impedimento fisico che non gli ha permesso di poter ballare. Il professore, comprensivo, gli dice che la prossima volta, al posto di dormire, dovrebbe andare da lui e dire le sue motivazioni perchè, in qualsiasi caso, non ci sarebbero problemi.

La reazione di Nicolai Gordoskii, invece, non è stata altrettanto tranquilla. Il ragazzo, infatti, ha risposto con tono abbastanza alterato al professore, dicendo che, secondo lui, il provvedimento era stato preso in base ad un loro precedente diverbio. Risponde così:

“Ho fatto dei ritardi, ma mi impegno al massimo. Non è giusto, mi stai togliendo la possibilità di ballare. Sei presuntuoso. Io non lavoro con te, scusi, con lei. Io devo difendermi da gente come lei, ingiusta. Togliermi la possibilità di ballare è essere una persona cattiva.”

La reazione di Timor Steffens è stanta di conseguenza per nulla pacata. Infatti, così risponde:

“Pensi di essere Baryšnikov e non lo sei. E se anche lo fossi dovresti comunque alzarti la mattina e ballare. Sei arrogante. Mi hai interrotto come un bambino piccolo. Usa il rispetto perché io non sto giocando all’asilo, non sono un tuo amichetto. Sono un professore.”

Sembra proprio che tra i due non ci sia alcun tipo di feeling, sicuramente la cosa non si fermerà qui.