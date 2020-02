Amici di Maria de Filippi: quanto guadagnano gli allievi del talent show? Amici di Maria De Filippi è uno dei talent show più seguiti in Italia, va in onda da oltre 20 anni. Ma sapete quanto guadagnano gli allievi? Ecco cosa sapere

Amici di Maria de Filippi è uno dei talent maggiormente seguito in Italia, dal debutto con Saranno Famosi il programma va in onda da quasi 20 anni e gli allievi della scuola, dopo il percorso in tv, ricevendo grosse opportunità lavorative. Ma sapete quanto guadagnano all’interno del talent show?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale) in data: 17 Feb 2020 alle ore 11:05 PST

In molti probabilmente non sapevano che gli studenti percepiscono un piccolo compenso per proseguire gli studi nella scuola. Il motivo del “mini stipendio” è semplice: i ragazzi durante la partecipazione non possono lavorare, neanche part-time

I ragazzi alloggiano in un albergo vicino gli studi Mediaset, ovviamente il costo di vitto e alloggio è completamente coperto dalla produzione. Tutti i costi di spese come lavanderia, cibi, e spostamenti sono interamente coperti dal programma

Inoltre, non sappiamo a quanto ammonta, un piccolo sostenimento extra donato ai ragazzi che possono spendere come meglio credere. A dire del piccolo guadagno è stata proprio Maria de Filippi nel corso della 17esima edizione, quando, se vi ricordate bene, alcuni allievi erano stati mandati a pulire le strade di Roma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale) in data: 17 Feb 2020 alle ore 5:41 PST

Quell’episodio di maleducazione fece arrabbiare non poco Maria de Filippi che ricordò al pubblico che i ragazzi oltre a una grande opportunità di studio non dovevano preoccuparsi di nessun’altra spesa.

Ovviamente, il vero guadagno arriverà poi fuori dalla scuola. Molti di loro, sia cantanti che ballerini, escono dalla scuola con un vero contratto lavorativo in mano e come sapete molti di loro hanno l’opportunità di partecipare poi ad altre trasmissioni come il Festival di Sanremo.

Tra i cantanti che hanno avuto fortuna possiamo ricordare ovviamente Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Valerio Scanu, Marco Carta, Alberto D’Urso, Giordana Angi, Annalisa, Ricky, Elodie, Enrico Nigiotti e molti altri

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale) in data: 17 Feb 2020 alle ore 6:35 PST

Quest’anno tra le novità della 19 esima edizione è la messa in onda del serale: per la prima volta infatti verrà trasmesso di venerdì sera e con molti mesi di anticipo. La prima puntata è infatti prevista per il 28 Febbraio, sempre su Canale 5 ovviamente alle 21.25. In bocca al lupo a tutti i ragazzi di questa edizione.