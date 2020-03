Amici di Maria De FiIlippi: Romina Power e Al Bano Carrisi non baciano Maria De Filippi Nello studio senza pubblico di Amici 19 approdano anche Romina Power e Al Bano Carrisi; i due, però, entrando nello studio non salutano Maria De Filippi

Nello studio senza pubblico di Amici di Maria De Filippi, approdano, nello spazio “Amici prof”, Romina Power e Al Bano Carrisi, La coppia, entrando, non si ferma però a baciare la padrona di casa. Questo gesto, ovviamente, non è dettato da maleducazione, ma dalle stesse restrizioni che hanno portato la trasmissione ad andare in onda senza pubblico.

In questo serale, infatti, vediamo la zona dedicata al pubblico completamente vuota. Come sta accadendo anche in altre trasmissioni, le restrizioni a causa dell’allerta coronavirus impongono l’assenza di grande masse di persone in luoghi chiusi. Ma, insieme a questo, ci sono anche delle regole “anti-contagio” che prevedono di limitare il contatto fisico e di aumentare le distanze tra le persone.

È proprio a queste regole che si rifanno Romina Power ed Al Bano Carrisi, i quali, entrando in studio, hanno salutato a distanza Maria De Filippi, senza i consueti baci sulle guance. Segue questo anche un commento di Romina Power, la quale esclama: “Namastè, dovremmo iniziare a farci il saluto indiano.”

I commenti del pubblico a casa, però, sono scaturiti soprattutto dal fatto che, poco prima dell’esibizione, Romina Power abbia esclamato che Al Bano Carrisi avesse un buon odore. Si tratta, quindi, di un’annusata a distanza dato che poco prima entrambi si sono rifiutati di baciare Maria De Filippi.

Inoltre, Romina Power sembra che fosse veramente di buon umore quella sera, dato che inizia a fare batture varie sul suo ex compagno, quasi come sapendo che quelle avrebbero scosso un consenso popolare.

Dopo il duetto di Al Bano Carrisi con Nyv, pseudonimo di Mirella Nyvinne Pinternagel, in cui hanno cantato insieme “Quando quando” di Tony Renis, Romina Power ha infatti esclamato: ”

“Forse è il momento di cambiare, bisognerebbe fare Al Bano e Yve invece di Al Bano e Romina.”

Li rivedremo ancora nei prossimi serali in quanto sono, da questo momento in poi ospiti fissi della trasmisisone.