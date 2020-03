Amici di Maria De Filippi: Sabrina Ferilli vittima di uno scherzo Amici di Maria De Filippi, Sabrina Ferilli è stata vittima di uno scherzo, un divertentissimo siparietto andato in onda all'inizio del programma; ecco cos'è successo

Com’era stato già annunciato, la puntata serale di Amici di Maria De Filippi è andato in onda venerdì 6 marzo 2020 senza pubblico in sala. Non sono mancati, però, le risate: ci sono stati alcuni momenti esilaranti quando le telecamere del programma sono andate a casa di Sabrina Ferilli. Vi raccontiamo cos’è accaduto all’attrice che è stata la vittima di uno scherzo divertentissimo.

Come ben sapete Sabrina Ferilli viene sempre invitata nel programma Amici di Maria De Filippi. Nel serale di venerdì 6 marzo 2020, però, non sarebbe dovuta esserci. La la conduttrice ha deciso di farle uno scherzo e mandarle a casa gli operatori per girare un video. Un’improvvisata che su è trasformata in un divertente siparietto.

Maria De Filippi ha spiegato all’inizio del programma di sentirsi sempre un po’ sola e agitata ogni volta che va in onda. Per tranquillizzarsi, la conduttrice ha detti che spesso telefona alle amiche e ai familiari chiedendo loro di guardare la puntata per sentirsi meno sola.

Poi ha aggiunto di aver fatto così anche poco prima della trasmissione, chiamando un amica e chiedendole di seguire la puntata. Maria De Filippi, però, ha aggiunto che quell’amica le è sembrata un po’ bugiarda in quel momento e ha spiegato ai telespettatori di voler verificare. Ha mandato, così, le telecamere a casa di Sabrina Ferilli che, ignara dello scherzo, stava cenando con alcuni amici.

“Io non so da quanti anni non faccio televisione ma sono un po’ agitata! Tutte le volte, prima di cominciare una puntata un po’ di paura ti viene e sei anche agitata, allora ti rivolgi ai famigliari e dici ‘Stasera, guardami’. Devo dire che i famigliari lo fanno. Mi rivolgo anche ai miei amici e alle mie amiche. C’è una mia amica che io chiamo sempre e lei mi dice sempre ‘Sì, sì’. In queste volte ho avuto la sensazione che dicesse sempre bugie. Le ho mandato una telecamera a casa”.

Sabrina Ferilli ha aperto la porta in tenuta sportiva e con un tovagliolo in mano perché stava cenando con alcuni amici. Imbarazzata inizialmente, Sabrina Ferilli ha poi preso coraggio e ha rassicurato Maria De Filippi, dicendole che la stava guardando. Ma la conduttrice di Amici 19 le ha fatto alcune domande a cui avrebbe dovuto saper rispondere se avesse davvero guardato la trasmissione.

L’attrice, però, non si è persa d’animo improvvisando e cercando di uscire da quella situazione con delle battute divertentissime ma Maria De Filippi, dopo averla smascherata, le ha detto: “Tu sei bugiarda proprio! Sei proprio una cialtrona!”.

Una serata davvero divertente quella andata in onda l’6 marzo 2020.