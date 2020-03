Amici di Maria De Filippi, Valentin Alexandru non si pente della sua decisione: “ho imparato una lezione” Dopo il suo litigio con la padrona di casa ad Amici di Maria De Filippi, Valentin Alexandru, su instagram, dichiara di non essere pentito della sua scelta

Nel terzo serale di Amici Di Maria De Filippi ne sono successe di tutti i colori. L’evento più eclatante è sicuramente la decisione di Valentin Alexandru. A tal proposito, il ragazzo così dichiara: “ho imparato una lezione di vita, sono arrivato fino alla fine di questo viaggio con la schiena dritta“.

Nell’ultimo serale, infatti, Valentin Alexandru, ballerino, ha deciso di dire il suo pensiero su come è gestita la trasmissione e, alla sua minaccia di abbandonarla, Maria De Filippi non ha avuto mezzi termini e lo ha cacciato via: dato che non apprezzava il programma, sarebbe stata inutile la sua permanenza. Insomma, una bella litigata conclusasi con Valentin Alexandru che prende tutte le sue cose e va via da Amici 19. Per una volta, però, pare che il pubblico non sia d’accordo con la regina di Mediaset.

Sono state moltissime, infatti, le critiche. Più che altro, perchè la trasmissione sembra proteggere un altro concorrente, non molto apprezzato dal pubblico a causa dei suoi atteggiamenti un po’ maleducati ed irruenti: Nicolai Gorodoskii. Molti, infatti, affermano che lui dovesse uscire dalla trasmissione al primo serale e che, invece, stia rimanendo per volere di chi gestisce. Ed è questo uno dei punti cardine del discordo di Valentin Alexandru, il quale sosteneva di non sentirsi apprezzato all’interno del programma e che si aspettava il suo percorso notevolmente diverso.

Durante e dopo la discussione con Maria De Filippi, sono state moltissime e differenti le reazioni dello staff di Amici 19: vediamo Alessandra Celentano sostenere di aver contribuito a fomentare il ragazzo e che la sua reazione sia stata da presuntuoso, ma vediamo altri, come Raimondo Todaro, sostenere il ragazzo, dicendo che è proprio vero che vogliono mandare avanti Nicolai Gorodoskii, ma a discapito di tutti gli altri.

Insomma, quando ci sono le critiche, il pubblico è sempre diviso, anche se pare che questa volta sia abbastanza unito: Valentin Alexandru, per il pubblico a casa, non doveva assolutamente abbandonare il programma. Il fatto che sia stato lasciato andare significa sostanzialmente che è vero quanto si vocifera: il vincitore di questa edizione deve essere Nicolai Gorodoskii.