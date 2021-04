Sabato 24 aprile è stata trasmessa la settima puntata serale di Amici. Come sempre, nello studio del talent di Maria De Filippi, non si sono fatti attendere gli scontri, i momenti di emozione e, in questo episodio, un imprevisto inaspettato. Ma cosa è successo? L’incidente ha coinvolto uno dei ballerini della scuola: Alessandro Cavallo.

Il ragazzo stava a eseguendo la sua prima coreografia della serata, quando ha rotto la sedia su cui aveva messo la gamba. Sicuramente anche l’intenzione che il ragazzo ha messo nella sua performance è stata una delle cause, ma di certo è stato un momento particolare. L’insegnante di Alessandro, Lorella Cuccarini, ha deciso di farlo scontrare con Serena.

Questa scelta ha dato vita ad una lite tra la Cuccarini stessa e Alessandra Celentano, che in effetti non perdono mai occasione per darsi addosso. Secondo la Celentano, la sfida tra i due ballerini non sarebbe alla pari. Strano sentire queste parole da parte di Alessandra, che di solito è la prima ad essere accusata di lanciare sfide impari. La Celentano, però, incalza e chiede ai suoi colleghi più fair play e trasparenza: non è sbagliato lanciare sfide che non siano eque, ma è importante essere così onesti da ammetterlo.

La collega e rivale Lorella Cuccarini, dal canto suo, non riesce a dare una replica ferma alla sua interlocutrice: forse l’insegnante di Amici non ha argomentazioni per smentire la Celentano? Sta di fatto che Alessandro si è esibito successivamente in una coreografia di Elena D’Amario. L’esibizione è stata carica di sentimento ed energia, l’interpretazione dell’allievo a dir poco eccellente e il sentimento era visibile in ogni passo del concorrente.

Peccato, però, che la grinta del ragazzo nella sua esibizione è stata tale da distruggere una sedia con un piede. Ma ‘lo spettacolo deve continuare’ e Alessandro riesce a liberarsi e continuare la sua esibizione, guadagnandosi una meritatissima vittoria.