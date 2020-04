Amici, Elena D’Amario e Alessio La Padula sono una coppia? L’indizio Nelle ultime ore, due protagonisti storici di Amici, sono finiti al centro del gossip. Elena D'Amario e Alessio La Padula sono una coppia?

Nelle ultime ore, due protagonisti storici di Amici, sono finiti al centro del gossip. Elena D’Amario e Alessio La Padula sono una coppia? L’indizio è nascosto in un dettaglio che sta circolando in queste ore: “Meriti qualcuno…“.

In realtà gli indizi sono tre, il primo è un anello rosso che hanno indossato entrambi in varie occasioni.

Ma quello più specifico è un messaggio che entrambi hanno condiviso su Instagram:

“Meriti qualcuno che voglia volerti sul serio. Che ti stringa forte le mani se non trovi le parole, che ti sfiori gli angoli della bocca quando un bacio non sa bastare, che conosca a memoria le tue debolezze e non te le faccia pesare, che accarezzi la tua anima nera e nonostante tutto decida di restare, rischiare, amare“, si legge nelle Instagram Stories.

Il terzo e ultimo indizio, per il momento, è un terrazzo dove si mostra la ballerina che sembra essere lo stesso in cui è apparso in questi giorni Alessio. Molti fan pensano che i due ballerini professionisti di Amici stiano trascorrendo insieme questi giorni.

Attualmente non ci sono né conferme e né smentite, ma le voci sulla loro presunta frequentazione continuano a circolare.

Elena D’Amario e Alessio La Padula sono stati entrambi allievi del talent show Amici, rispettivamente nel 2009 e nel 2016, ora sono ballerini professionisti.

Già nel 2016 il ballerino Alessio in un’intervista al settimanale In Famiglia, aveva rivelato di essere attratto dalla ballerina storica di Amici. Queste furono le sue parole:

“Farò di tutto per conquistarla. E sono sicuro che prima o poi ci riuscirò. Anzi, spero che legga questa intervista, così saprà meglio le mie intenzioni! Io voglio Elena, e se proprio non sarà Elena, vorrei che la mia dolce metà fosse esattamente come lei. Lei è la mia donna ideale, ogni volta che la vedo perdo la testa. Elena sa benissimo di questo pazzo sentimento che provo nei suoi confronti“. Qual è quindi la verità? Attendiamo nuovi aggiornamenti.