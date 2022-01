Un gravissimo e terribile episodio si è verificato ai danni di Simone Baroni, Il ragazzo è conosciuto al pubblico per aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi, il ragazzo è stato vittima di un’aggressione omofoba.

Simone Baroni ha raccontato il tutto su Instagram, postando uno scatto di un taglio sul labbro il ragazzo è stato dapprima ironico, ma poi ha spiegato sullo stesso canale cos’è successo.

Ragazzi, stasera abbiamo (ho) subito un’aggressione omofoba senza alcuna ragione. Ho i video e domani andrò a denunciare per raccogliere anche i video delle camere della zona. Roba dell’aldilà. Sto bene, un po’ il labbro gonfio. Ho preso due cartoni in faccia senza motivo alcuno, accerchiato da 5/6 ragazzi solo perché ‘Non lo vedi che è un fr***o?’ e camminavo in una strada. Queste cose non devono passare. Non per me, perché so difendermi, infatti sono venuti a scusarsi (inutilmente).