Amici, i fan avevano capito tutto: “Vittoria annunciata prima della finale” I fan sostengono che sia stata una vittoria a tavolino, già sapevano il nome del vincitore prima del serale

La domanda più ricorrente in questo momento è: Il vincitore di Amici 19 era già stato deciso a tavolino? Il dubbio è venuto per via di un articolo pubblicato il 1 aprile dove si dichiarava già il vincitore. In effetti la finale ha poi confermato: il reality è stato vinto da Gaia Gozzi. Andiamo per ordine e vediamo cosa è successo. Amici 19 dopo mesi è finalmente giunto al termine.

I concorrenti hanno trascorso tutto il loro tempo ad allenarsi e a fare prove per poi darsi battaglia, per ottenere la vittoria. Quest’anno la scelta è stata quella di mandare in finale 4 di loro: Gaia Gozzi, Giulia Molino, Nicolai Grodiskii e Javer Rojas. Cantanti e ballerini si sono sfidati per raggiungere l’obbiettivo, la coppa di Amici.

A scegliere il vincitore è il pubblico, con l’influenza della giuria esterna, formata da Vanessa Incontrada, Gabry Ponte e Alessia Marcuzzi, e la collaborazione di tutti i professori. I concorrenti si sono poi confrontati con il giudizio dei giornalisti, presenti via collegamento per esprimere il loro parere. Ma torniamo a noi, l’articolo del 1 aprile recita così: Ormai la produzione di Amici 19 dovrebbe capire che sul web non sfugge niente.

Cosa è che è sfuggito allora? I fan sono sempre molto attenti agli indizi mandati in onda. Indizi che vengono recepiti e calcolati al millimetro. Sono diversi i motivi che hanno portato i fan alla convinzione della vittoria a tavolino. Vediamo perché.

Fanno notare che la conduttrice ha una preferenza, ormai palese, per Gaia Gozzi. Ma la storia non finisce qui. Ci sono cambiamenti repentini, che non convincono affatto. Professori giuria e opinionisti cambiano idea sulla cantante Gaia e nelle ultime puntate non hanno fatto altro che elogiarla.

L’unica a essere soddisfatta in questi ultimi giorni all’interno del reality sembra essere proprio lei, Gaia Gozzi. Apprezzata e ben voluta da tutti anche dallo stesso Rody Zerbi, che un tempo era il suo più acerrimo nemico. Altro particolare che al pubblico del web risulta strano è che, per la pubblicità di Amici vengono sempre e solo utilizzati i singoli di Gaia Gozzi. Tutti importanti segnali che hanno dato da pensare.