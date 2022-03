LDA conquista tutto il pubblico in studio e i telespettatori a casa durante la prima puntata del serale di Amici. Il giovane cantante indossa un bomber con l’orso firmato Shein, ecco il preso alla portata di tutti

La prima puntata del serale di Amici ha ottenuto un grande numero di ascolti e tra i tanti cantanti che hanno ricevuto i complimenti c’è anche LDA. Il figlio di Gigi D’Alessio è riuscito nel corso di questi sei mesi a conquistare il pubblico in studio ma anche i milioni di telespettatori a casa grazie alla sua grande dote vocale.

Durante la puntata andata in onda lo scorso sabato però, il giovane artista ha spiccato anche per il suo vestiario sempre moderno e sbarazzino. Questa volta moltissime persone si sono soffermate sul bomber verde con l’orso che LDA ha deciso di indossare per la registrazione della puntata.

Molti utenti sui social si sono domandati quale fosse la marca e il prezzo reale del capo che, inaspettatamente è accessibile alle tasche di tutti. Il giovane cantautore ancora una volta ha dato vita ad un look fresco e colorato che ha dato una marcia in più alle sue performance al centro del palco.

Inaspettatamente Luca D’Alessio ha scelto un marchio low cost che negli ultimi anni ha spopolato in tutto il mondo grazie alla varietà di capi. Scopriamo insieme il brand del bomber verde ma soprattutto il suo prezzo accessibile davvero a tutti.

Amici, LDA veste low cost e conquista tutti: prezzo e marca del bomber con l’orso

L’apprezzatissimo bomber verde con il logo dell’oro è un capo firmato Shein. Quest’ultima non è altro che l’azienda cinese che negli ultimi anni è spopolata sui social grazie anche agli influencer. LDA grazie alla combinazione tra giacca e cappellino coordinato è riuscito a conquistare l’intero studio ma in particolar modo gli utenti Instagram.

Sono stati centinaia nel giro di pochissime ore a voler acquistare il capo indossato da Luca cercando su internet il prezzo e la marca. Essa non è altro che una giacca con le palle cadenti e un cappuccio che può essere rimosso a piacimento.

Il prezzo si aggira intorno ai 41 euro quindi accessibile a tutti e reperibile sul sito ufficiale del brand. In particolar modo LDA ha voluto associare alla giacca un cappellino dello stesso verde e un pantalone bianco, dando vita ad un look particolare e urban.