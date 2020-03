Amici, Maria De Filippi contro la maestra Alessandra Celentano Maria de Filippi si scaglia con parole pesanti contro la maestra Alessandra Celentano

Maria De Filippi in questa stagione di Amici, si sta sbilanciando pericolosamente rispetto al solito ruolo imparziale che ha invece rivestito finora. Come tutti sappiamo, l’amata conduttrice e Alessandra Celentano sono amiche da molti anni. Ma lo scontro tra Javier e Nicolai nella scorsa puntata, sembra essere riuscito a minare questo rapporto apparentemente solido.

I due ballerini si sono scontrati in una sfida e sono iniziate da li le polemiche. Mentre Maria De Filippi cercava di ripristinare la pace fra loro, Alessandra Celentano faceva l’opposto, aizzando i concorrenti uno contro l’altro. La maestra di Amici preferiva palesemente uno dei due ballerini Javier.

Alessandra Celentano per difendere il suo pupillo, attacca anche la giudice Vanessa Incontrada. Sostenendo che a suo avviso l’attrice non è idonea alla posizione che riveste all’interno del reality. Maria De Filippi per mitigare la situazione e per far capire alla maestra di Amici che i suoi toni sono troppo accesi, ha mandando in onda un video-messaggio dell’etile Eleonora Abbagnato.

L’esperta di danza diceva nel video messaggio:

“Entrambi hanno un grande talento. A questi livelli si può scegliere solo in base al proprio gusto. Uno è più tecnico, l’altro più interpretativo ed artistico”.

Alessandra Celentano, evidentemente stizzita, rispondeva così:

“Maria, fai questo perché non ti fidi del mio giudizio?”.

La conduttrice replicava:

“No, vorrei dimostrarti che a qualsiasi livello sei bisogna sempre mettersi in discussione. Penso, pur volendoti bene, che pensi di sapere tutto e le persone che pensano di sapere tutto hanno fatto una brutta fine”.

Parole forti e dure da parte della conduttrice, che sono servite però a far riflettere la maestra. In ogni caso la sfida è stata infine vita da Javier e sarà nella semifinale. Nicolai sembra non aver preso bene la cosa, tanto da commentare in modo molto acido:

“Meno male così non fa drammi”.