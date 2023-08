Amici, Nunzio e Cosmary si sono lasciati: lui prova a riconquistare la ballerina con un gesto che fa sognare

Nunzio e Cosmary si sono conosciuti all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi. Una volta terminato il talent, i due ballerini hanno approfondito la conoscenza diventando, in seguito, una coppia a tutti gli effetti. In questi giorni, però, è emersa la notizia secondo cui l’amore tra i due sarebbe giunto al capolinea.

Nunzio e Cosmary non sono più una coppia. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che la storia d’amore tra i due ballerini sia giunta al capolinea. Tuttavia, pare che Nunzio stia facendo di tutto per riconquistare l’ex velina di Striscia la Notizia. In queste ore sta circolando sul web un video di cui si è resa protagonista e che non è passato inosservato.

Con queste parole Nunzio Stancampiano ha ufficializzato la fine della storia con Cosmary Fasanelli:

Il mio unico errore è stato amarti a tal punto da annullare me stesso.

In seguito alla circolazione della notizia, sono stati molti coloro che si sono chiesti il motivo per cui Nunzio e Cosmary hanno preso la decisione di separarsi.

A rivelare alcuni retroscena sulla coppia è stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica, secondo il quale alla base della fine della storia tra i due ballerini ci sarebbe un tradimento. La notizia è stata però subito smentita dall’ex allievo di Amici di Maria De Filippi che ha replicato al rumor lanciato da Alessandro Rosica con queste parole:

Io le bombe le ho sparate ma tu le bombe le hai in testa! Secondo te io ho messo i fuochi d’artificio sotto casa sua, ho fatto uno striscione e ho subito un tradimento? Che genio! Ma cambia lavoro subito!

Nel frattempo, non è passato inosservato il gesto di cui Nunzio si è reso protagonista. Il ballerino ha condiviso un video che lo ritrae mentre prepara uno striscione per Cosmary e con in sottofondo la canzone di Tiziano Ferro ‘Ti scatterò una foto’.