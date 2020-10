Amici è ormai da più di venti anni il talent show più seguito della tv italiana. I concorrenti hanno la possibilità di frequentare corsi di altissimo livello e conoscere personalità di spicco nell’ambiente televisivo nazionale e internazionale.

FONTE STUDI DI AMICI

Questo fa sì che l’accademia di Amici sia tra le scuole più ambite da chi ha talento nel ballo o nel canto. Per non parlare delle opportunità che il programma da a chi vi prende parte. Moltissimi sono i ragazzi che, passando per Amici di Maria De Filippi, hanno trovato il loro percorso all’interno della scena italiana.

I ragazzi che riescono ad entrare nella scuola vivono negli alloggi messi a disposizione dalla produzione. Ovviamente, non è consentito loro nessun contatto con l’esterno. Lo scopo è quello di focalizzare tutta l’attenzione degli allievi sullo studio. Una delle domande più frequenti che i telespettatori si fanno è: quanto guadagnano i ragazzi in questo periodo di formazione?

Ovviamente, nessuno dei partecipanti è tenuto a pagare una retta, il che consente loro di studiare in una scuola altamente professionale, quanto alla formazione, senza costi di alcun tipo. Di contro, però, il grande impegno richiesto agli studenti e il tempo che loro dedicano, appunto, agli studi, fa si che per loro sia materialmente impossibile lavorare durante la permanenza nella scuola.

È proprio per questo motivo che la redazione ha sempre fatto in modo di far percepire loro un esiguo rimborso spese per i loro bisogni essenziali quali vitto, vestiti e beni di prima necessità. Certo, il loro cachet è davvero esiguo se paragonato agli stipendi dei vip. Ma d’altro canto il vero guadagno di chi prende parte al reality è la preparazione che ricevono nell’accademia, che li prepara in maniera eccellente nelle materie preferite dai concorrenti.

Altro guadagno da non sottovalutare è la visibilità che i ragazzi riescono ad ottenere grazie al programma. Una fama e una notorietà riservata a pochi, che già di per sé rappresenta un notevole compenso. Ma quindi, come è strutturata la paga dei concorrenti? I ragazzi ricevono 250 euro al giorno, per la partecipazione al programma.

Come dicevamo, una cifra abbastanza modica, ma ben proporzionata a quello che di contro il programma offre loro. Soprattutto sicuramente abbastanza da permettere ai ragazzi di muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo.