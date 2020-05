Amici Speciali, Alessandra Celentano ci sarà, Veronica Peparini no Ora è ufficiale quali saranno i professori che faranno parte di Amici Speciali: vedremo Alessandra Celentano, ma non Veronica Peparini

Amici Speciali è alle porte:andrà in onda a partire da metà maggio e sarà un format tutto nuovo della storica trasmissione. L’unico grande punto interrogativo rimaneva su chi tra i professori delle scorse edizioni sarebbe rimasto a far parte del programma. Ecco le risposte: Alessandra Celentano ci sarà, Veronica Peparini, invece, no.

Amici Speciali andrà in onda intorno a metà maggio e sarà un format tutto nuovo della storica trasmissione di Maria De Filippi: dodici talenti si sfideranno in una maratona solidale e il ricavato andrà in beneficenza in una raccolta fondi che aiuterà a sostenere l’emergenza sanitaria in corso.

A dare spiegazioni a riguardo ci pensa direttamente la padrona di casa, Maria De Filippi. In una intervista, così ha dichiarato: “Non ci sarà il pubblico e ci saranno le distanze da rispettare. Si tratta di un programma diverso, ed è per questo che la giuria di queste quattro serate non sarà la stessa del talent. Naturalmente ci sarà una gara e un vincitore, ma con uno spirito molto diverso rispetto alla volta scorsa”.

Poi parla un po’ di quello che è l’assetto televisivo in questi giorni: “Viviamo in un momento in cui il bacino televisivo è completamente cambiato: l’assenza di una programmazione delle generaliste ha consentito di dare più spazio alle terrestri e di far sì che la gente da casa scoprisse altri canali. Se guarda nel dettaglio le curve del daytime noterà che il 36% sono delle terrestri. Ci vorrà del tempo prima di tornare a una situazione normale ma è chiaro che, non essendo normale la tv, non lo è neanche il pubblico che in questo momento sta a casa”.

Ha parlato un po’ delle liti avute prima ad Amici Celebrities di con Filippo Biscaglia e poi ad Amici 19 con Alessandra Celentano e così ha dichiarato: “Io in quello sono vera, nel bene e nel male. Quando discuto con una persona con cui ho una confidenza particolare su qualcosa che non ritengo giusto, la discussione non è calmierata dalla presenza del pubblico o dalla telecamera. Le mie televendite sono passate alla storia non certo perché ero brava, tant’è che non le faccio più: se quel prodotto non lo avevo provato e sapevo che non era efficace non ce la facevo a farla, non ne ero capace.”

Infine, svela chi ci sarà nella prossima edizione: “Tutti quelli che se ne sono andati dal programma non sono mai stati cacciati. Alessandra ci sarà negli speciali di Amici mentre Veronica no, ma solo perché sta lavorando ed è impegnata con le coreografie. Non è stata mica mandata via”.