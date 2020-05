Amici Speciali, Sabrina Ferilli nella trasmissione: svelato il motivo Ecco il motivo per il quale Sabrina Ferilli ha preso parte all'edizione di Amici Speciali, diretta da Maria De Filippi

A tutti è noto il buon rapporto che c’è tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli: hanno lavorato e tutt’ora lavorano insieme in diversi programmi. Per questo motivo non è strano immaginare l’attrice all’interno di Amici Speciali, ma manca sostanzialmente di capirne il motivo. Così, in questi giorni, è stata spiegata la motivazione della sua presenza nel programma.

L’attrice è stata chiamata da Maria De Filippi per prendere parte al serale di Amici Speciali: questa volta, la donna ha ricoperto il ruolo di giudice affianco a Gerry Scotti e Giorgio Panariello. La padrona di casa ci ha visto lungo: Sabrina Ferilli, infatti, è amatissima dal pubblico e la sua partecipazione non può che far piacere. Questo è stato confermato anche dalla sua partecipazione a Tu Si Que Vales, che ha avuto un grande successo.

Si nota, però, l’assenza di uno dei giudici della scorsa edizione di Amici. Infatti, il posto ricoperto da Sabrina Ferilli, doveva di principio essere di Vanessa Incontrada, come nell’ultima edizione, che ha visto la donna fare da giudice. In principio, inoltre, era stata di fatto riconfermata la sua presenza ad Amici Speciali, ma non di rado capita che in programmi televisivi ci siano cambi di rotta così velocemente.

Sabrina Ferilli e Maria De Filippi, inoltre, sono anche amiche di vecchia data. Nonostante abbiano per lungo tempo tenuto lontano dai riflettori questa loro amicizia, così profonda, è innegabile che tra le due ci sia un’intesa professionale non indifferente. Quest’ultima è stata resa ben nota con l’esperimento di Canale 5, House Party, nel 2016, dove sono state viste insieme in TV per la prima volta.

Anche la loro collaborazione a Tu Si Que Vales ha riscosso molto successo. Inutile negare che quando le due donne sono insieme, riescono a creare un’atmosfera così divertente e leggera che passa tranquillamente davanti le telecamere. Questo è dovuto anche grazie alla loro profonda capacità di comprendersi, come se avessero lavorato in televisione insieme per anni.

Maria De Filippi, inoltre, si è anche sbilanciata sulla donna dicendo: “Farei anche un film con lei”. Insomma, oggi si vedono l’una affianco all’altra in questi programmi su Canale 5, ma chissà che in un futuro si ritroveranno insieme anche sul grande schermo.